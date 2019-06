Un campamento en la belleza natural de Kakadu National Park

Bamurru Plains se encuentra al oeste de Parque Nacional de Kakadu en las llanuras inundadadas del río María. Una gran cantidad de aves y vida silvestre están en el umbral de la casa de campo única 'Wild Bush Luxury'. Un término que define el estilo de experiencia en Bamurru. Lo importante de una estancia aquí es el ambiente que te rodea y la vida silvestre y las aves que rodean la casa. El edificio principal del lodge es el centro social, donde puedes socializar y donde se sirven las comidas. También hay una zona de biblioteca tranquila para mayor privacidad. Cada suite safari individual está diseñada para integrarse con el entorno y para una inmersión total en el ambiente que nos rodea, con vistas y sonidos de la selva a tu alrededor. 9 suites construidas entre los arbustos de la sabana que bordea las llanuras inundadas, en un campamento exclusivo. Espectaculares vistas de los humedales. a través de las paredes de malla para mantener lejos a los los insectos, y para dejar pasar la brisa. Camas cómodas, toallas de baño suaves, ducha de alta presión y ventilador de techo. Y un área de terraza al aire libre que se convierte en el lugar perfecto para relajarse con un buen libro y observar la fauna local. Eso si, no hay acceso a internet, ni televisión, ni cobertura de telefono móvil. Solo decenas de miles de coros de aves al punto de la mañana. Al igual que en Ýfrica, los días comienzan temprano para disfrutar de la vida silvestre en plenitud, así que el desayuno es generalmente una comida ligera. Pero no pasarás hambre, bebidas y aperitivos forman parte de las excursiones a los humedales o de los viajes al desierto. El almuerzo se sirve en la terraza junto a la piscina. La cena frente a una cocina abierta, donde puedes ver al chef creando platos australianos inspirados en platos nativos excelentes como la sopa de perca gigante y los ravioli de cangrejo. La piscina de borde húmedo es un gran lujo y hay una sala de estar a la sombra ideal para escapar del calor del mediodía. Kakadu National Park está situado en la región de los ríos Alligator del Territorio del Norte de Australia. Una región de excepcional belleza natural y una biodiversidad única, Kakadu es una de las pocas zonas que figuran como Patrimonio Mundial tanto por su cultura,como por sus valores naturales. El Parque Nacional de Kakadu es administrado conjuntamente por sus propietarios tradicionales aborígenes y el Director de Parques Nacionales. Se puede llegar por avión, 30 minutos de vuelo en avioneta desde el aeropuerto de Darwin o por carretera 3 horas en coche desde Darwin, 2 horas y media desde Jabiru. Los vehículos deberán dejarse a la entrada de la propiedad debido a que es una reserva para los búfalos. Y desde este punto serás recogido por un miembro del personal del campamento. Para aquellos que no quieren ser demasiado activos y sólo quieren disfrutar de las vistas y los sonidos de la selva en un lugar inspirador, los precios van desde los 362 euros. El paquete todo incluido con vuelos por dos noches, precios a partir de 1106 euros por adulto en habitación compartida. Incluye alojamiento en un bungalow de safari respetuoso con el medio ambiente con baño privado y todas las comidas y bebidas de un selecto bar. Las actividades silvestres guiadas no están incluidas, pero pueden ser reservadas y pagadas a nivel local. En el paquete de todo incluido con vuelo, el vuelo charter programado sale de Darwin a las 15h todos los días. El tiempo de vuelo es de aproximadamente 25 minutos en un avión de un solo motor. Bamurru Plains Wild Bush Luxury ofrece una experiencia única, digna de los grandes safaris africanos, pero en tierras australianas. Un viaje de placer e inmersión en la naturaleza más salvaje.