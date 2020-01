Naturaleza, gastronomía y enoturismo son tres poderosas razones que nos animan a visitar el Alentejo, la zona rural de Portugal entre el famoso Algarve playero y el río Tajo; además de allí parte el Camino de Santiago portugués, un recorrido que tiene el encanto y la magia que cualquiera de las rutas de peregrinaje que tienen por destino la Catedral de Santiago Apostol en la capital de Galicia.

¿Quieres saber más? te lo contamos pero recuerda que el Alentejo portugués estará también presente en Fitur, no te pierdas el stand de Portugal en tu visita a la gran feria de viajes que se celebra esta misma semana en Madrid, recuerda que el fin de semana estará abierta al público en general.

El Camino de Santiago portugués estrena tres nuevas rutas en el Alentejo: Camino Ascendente con nada menos que 13 sorprendentes etapas, Camino Central, 12 etapas que pasan por localidades como Almodóvar o Alcáder do Sal y Camino de la Raya que es, de estos tres nuevos caminos, el que más cerca pasa de España, de ahí que en su nombre haga referencia a la Raya de Portugal.

Viñedos en el Alentejo | Imagen cortesía de Visit Alentejo y Newlink Group

Además, una vez llegas a la zona del Alentejo y antes de comenzar tus días de Camino de Santiago, puedes disfrutar de esta maravillosa región portuguesa porque se trata de una región famosa como destino de enoturismo ¿te imaginas disfrutar de una Rota Dos Vinhos do Alentejo? Y si lo tuyo no son los vinos sino los festivales toma nota: del 6 al 10 de agosto se celebra el festival de verano más grande de Portugal en Zambujeira do Mar, un pueblo de pescadores en la costa alentejana -Meo Sudeste Festival- ¿más festivales? Festival de Müsicas deo Mundo de Sines, Terras sem Sombra y el Festival Internacional de Música Marvao o, volviendo a las cosas de comer, el Festival Nacional de Gastronomía de Santarém.

Playas Alentejo | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo y Newlink Group

El Alentejo también tiene playas que merecen ser disfrutadas pero antes de decidirte a ello tendrás que decidir ¿prefieres grandes playas de las que adoran los amantes del surf o playas vírgenes con mucho encanto como las de la zona de Comporta? tú decides...