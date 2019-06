Montañosa y con muchas pequeñas islas a lo largo de su costa, Taiwan posee 13 zonas paisajísticas nacionales como el área de la costa norte y Guanyinshan, con accidentes costeros geográficos realmente únicos, entre los que encontramos el Cabo de Yeliu. Un área paisajística sin igual, cerca de la ciudad de Wanli, famosa por su impresionante paisaje geológico. Las rocas más espectaculares y las formaciones geológicas más increíbles se concentran en el Geoparque de Yeliu, una península de casi 2 kilómetros que se adentra en el océano. Viajar al Geoparque de Yeliu es como adentrarse en otro planeta, uno de formas excéntricas y mágicas. En el Geoparque de Yeliu, podemos observar auténticas obras maestras talladas por la naturaleza a golpe de viento, olas y movimientos sísmicos, formas en la roca cinceladas a lo largo de miles y miles de años. Curiosas figuras que deja la erosión, espectaculares. Figuras pétreas en forma de setas, colmenas de jengibre, candelabros, tofu... Miles de objetos y elementos que parecen obras de escultores, y que tienen nombre propio gracias a la imaginación popular. Pero hay una formación impresionante que destaca sobre las demás. La más famosa de todas, y en una roca en forma de seta, imponente, la famosa Cabeza de la Reina. Esbelta y de cuello estilizado, se dice de ella que tiene un extraño parecido a la cabeza de la Reina Isabel I de Inglaterra desde que la parte superior de la roca se desmoranara entre 1962 y 1963. Aunque entre nosotros, más bien parece la efigie de una reina del antiguo Egipto. Según los cálculos de los geólogos, la Cabeza de la Reina, puede tener más de 4.000 años de antigüedad, y se ha convertido en todo un símbolo en el país, un distintivo de la ciudad de Wanli y un espectáculo que atrae a miles de turistas todos los años aesta región de Taiwan. Hay otras formas peculiares, formaciones rocosas con nombres como los Zapatos de Hadas, el Pájaro, el Helado, el Elefante, el Cacahuete, el Agujero de Matsu, el Candelabro o el Pollo Frito, que conforman un paisaje increíble. Un paisaje que se ha conservado hasta nuestros días tal y como era hace miles de años. El cabo de Yeliu se extiende sobre el mar unos 1.700 metros y en su superficie hay multitud de estructuras horadadas a causa de la erosión del océano, altas agujas delgadas de rocas sobresalen, pináculos de difrerentes espesores. Yeliu es un lugar privilegiado desde el punto de vista geológico y ecológico, una maravilla de la naturaleza que merece una jornada para recorrerla con calma. Y una cosa más, en los últimos años, el cuello de la Cabeza de Reina se ha visto afectado por la erosión del viento, tanto que las autoridades están poniendo especial hincapié en buscar soluciones para evitar que el cuello pueda llegar a partirse. Los expertos pronostican que la Cabeza de la Reina podría caer dentro de unos cinco años, ya que el cuello de la roca puede llegar a no soportar el peso de la cabeza. Por ello, respeta la naturaleza y no toques la piedra, solo así podrá conservarse en el futuro. El Geoparque de Yeliu tiene un horario de apertura al público de 10h a 17h. La Isla de Taiwan situada al sureste de China continental, no solo se ha convertido en una de las economías más pujantes de los últimos años en el continente asiático, también es hoy un destino que ofrece belleza natural, cultura, gastronomía y modernidad. Una isla con grandes alicientes, aguas termales, playas y parques nacionales. Una isla volcada en la conservación del medio ambiente y del turismo sostenible. Una isla que piensa en verde. En el corazón de Asia, Taiwan es un crisol y un tesoro que hay que descubrir.