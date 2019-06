Brasil, 12 ciudades para un Mundial de fútbol

Hoy empieza a rodar el balón en Brasil, al menos, el balón del mundial porque si algo no le falta al país carioca es fúltbol, ya sea en sus estadios, en las playas, o en la calle, con balones de reglamento o con cualquier cosa que pueda hacer las veces de pelota. Y es que Brasil es un país inmenso e inmensamente diverso, su naturaleza es selvática e incomparable y sus ciudades vanguardistas, muy Neimeyer. Para visitar Brasil y conocerlo no basta un viaje ni dos, ni mucho menos una estancia de unos días pero, caigas donde caigas a lo largo y ancho de este país, caerás sin duda en un lugar bello que te impresionará como impresiona el Amazonas, las cataratas de Iguazú, la playa de Ipanema o el Corcovado coronando Río. Pero hoy la ruta no la diseñamos nosotros, hoy no buscamos entornos urbanos ni naturales, no buscamos rincones idílicos ni otros por descubrir, hoy buscamos fútbol porque hoy comienza el Mundial, un Mundial que, como si de una tarta se tratase, se ha partido en doce para tocar más Brasil que el Maracaná, y es que doce son las sedes que albergan a los equipos que han conseguido llegar al invierno brasileño con un sueño entre sus manos, un sueño que no les es además propio sino de todo un país, aquel con cuyos colores se visten. Os contamos que España se instalaba en Curitiba, porque Curitiba es una de las doce ciudades que saben a fútbol estos días y, junto a ella, Fortaleza, Recife, Brasilia -la capital-, Río de Janeiro, Manaos -el corazón del Amazonas-, Sao Paulo -la mayor ciudad del país-, Porto Alegre, Cuiabá -la ciudad verde-, Salvador de Bahía -la Roma negra-, Belo Horizonte y Natal -la ciudad del sol-. Iniciamos viaje con destino a las doce sedes del Mundial, os damos pistas de lo esencial y lo más bello de cada una de estas doce ciudades y conocemos así un poco más y mejor este inmenso país que es Brasil.