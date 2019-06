El bosque encorvado de Gryfino

Situado en Gryfino, al noroeste de Polonia, este bosque de pinos curvos, conocido como Crooked Forest o Bosque torcido, es un sorprendente bosque formado por alrededor de 400 pinos cuyo tronco comienza a crecer en un ángulo de 90 grados para luego situarse en posición vertical. Todos los troncos de estos pinos están doblados hacia el norte. Verlos juntos es realmente impresionante. Y su origen sigue siendo un misterio. Los pinos a pesar de su edad no son muy altos, apenas alcanzan los 15 metros. En los troncos de los pinos se pueden ver al comienzo los nudos que nos hablan de su edad edad, no es el caso aquí, por lo que se cree que fueron cortados o manipulados. Sobre el origen del bosque se sabe más bien poco, sin embargo, hay muchas hipótesis que intentan explicar este fenómeno inusual. El destino de estos árboles sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que su aspecto se debe a la intervención de los carpinteros de las fuerzas alemanas especiales para algún objetivo concreto. Sin embargo, los árboles fueron abandonados a su suerte al comenzar la Segunda Guerra Mundial en 1939. El misterio es que no se sabe que pretendían con tantos árboles torcidos o cuál era su destino. Hay quien opina que el bosque se formó adoptando un extraño patrón natural debido a una mutación genética, otros piensan que la curvatura de los troncos es debido a la acumulación de nieve en la base, algo habitual en esta zona de Polonia. El tema es que si fuera ese el motivo, habría pasado lo mismo con otros árboles cercanos. Sea como sea, el bosque de Crooked Forest es una maravilla natural se mire por donde se mire. Las imágenes lo dicen todo. Los árboles en cuestión fueron plantados en 1930, y parece ser que crecieron durante 7 a 10 años antes de una intervención mecánica, ¿o no? El misterio sigue sin resolver. Hoy en día, el Bosque Crooked pertenece administrativamente a Gryfino Forestal, Silvicultura Wełtyń. Los árboles están considerados un monumento natural, y están protegidos por ley. La idea es que queden para la posteridad y puedan ser disfrutados por todos. Este curioso bosque de Polonia, cerca de Nueva Czarnow, a cuatro kilómetros de Gryfino, se ha convertido en un atractivo turístico de la zona. Tres hectáreas de bosque realmente sorprendentes que merece la pena visitar. Y no olvides llevar tu cámara de fotos.