Boscolo, el hotel de las mil burbujas

El colmo del diseño de vanguardia ha encontrado su lugar en Milán. La ciudad se prepara para la Exposición Universal y eso conlleva demostrar al mundo que no hay miedo a la hora de convertirse en todo un referente de las novedades en el campo del diseño, sobre todo siendo una de las capitales de la moda. Prueba de ello es su hotel Boscolo Milano, que en pleno centro de la capital lombarda demuestra que no todo estaba dicho en materia de arquitectura y diseño hotelero de lujo irreverente. Y es que este cinco estrellas entiende la elegancia italiana desde un punto de vista muy diferente al que estamos acostumbrados. Se diseñó con el objetivo de ser una referencia de modernidad y lo han conseguido con creces, ya que pocos pueden olvidar su profusión de obras, esculturas, patrones... y, sobre todo, formas redondas. El círculo está presente por todos lados, desde la recepción a los pasillos, aunque es en el spa donde toman ya un cuerpo único, creando un ambiente en el que parece que estamos rodeados, literamente, de burbujas plateadas por toda la piscina y la zona de descanso. El hotel no solo puede ser disfrutado por los huéspedes. Milaneses y visitantes que no se queden allí también pueden entrar, e incluso formar parte activa, ya que la mitad de sus instalaciones son de libre acceso, lo cual es de agradecer porque no todos los días podemos disfrutar de una copa en una terraza en plena Coso Matteotti, uno de los centros neurálgicos de la 'dolce vitta' del lujo en la ciudad. ¡Y con wi-fi gratuito en cada rincón! El establecimiento cuenta con 154 habitaciones, todas con una decoración que tiende al minimalismo, al ser prolija en tonos blancos, color que rompen detalles llamativos como grandes puf en verde lima, por ejemplo. A eso hay que sumar muebles de diseño contemporáneo como sillas de metacrilato, decoración metálica, lámparas de Lycra... Con una disposición que algunas veces parece que estamos en plena nave espacial. De cara a la Exposición Universal, el hotel ofrece ofertas que incluyen sesiones de masaje gratuitas junto a la reserva de la habitación. Pasar la noche aquí es posible desde 270 €.