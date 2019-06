Big Major Cay, el paraíso gorrino del Caribe

El archipiélago de las Exumas se encuentra en Bahamas y comprende más de 365 islas e islotes, desperdigados a no demasiada distancia de Nassau, la capital del país. Se divide en tres áreas: Great Exuma y Little Exuma son las principales, con islas grandes y playas de arena fina y blanca, palmeras... La tercera zona, la de los Cayos de Exuma, es más pequeña, comprende islotes e islas pequeñas que, eso sí, la convierten en la más exclusiva, ya que el tamaño de estas era el apropiado para que millonarios y famosos se compraran allí un terreno y edificaran un retiro vacacional único. Sin embargo, en esta parte de las Exumas también hay espacio para la soledad... humana. Y es que hay una isla deshabitada por hombres pero no por dos animales domésticos que, desde hace décadas, se han asilvestrado a su manera: cerdos y gallinas. Se trata de Big Major Cay, una playa única a la que cada vez acuden más turistas que quieren ver con sus propios ojos cómo es posible que exista una isla habitada solo por estos dos animales. Nadie sabe cómo llegaron allí, pero llevan más de cincuenta años viviendo como auténticos hippies en las Bahamas ya que, cuando fueron a grabar 'Capitán Trueno' en los años 60 a una isla cercana, el equipo de rodaje ya encontró a los cerdos y a las gallinas allí. Los primeros son los más espabilados, ya que aprovechan que pueden nadar para, cuando ven que se acercan barcos de turistas, acercarse a ellos en busca de comida, que reciben con bastante regocijo. Luego es el turno de las fotos con los animales, de caminar por la playa con ellos, de algún chapuzón... teniendo cuidado, pues es una zona en la que no es extraño que naden tiburones. Menos mal que las aguas cristalinas de Big Major Cay permiten ver su presencia a bastantes metros de distancia y fondear cerca de la orilla...