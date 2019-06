Berlín pero en plan hipster

Diseño a la última, ambiente urbano, hipster, muy in, el establecimiento más chic de la capital germana. El Hotel Michelberger se ubica en una antigua fábrica remodelada, con una decoración que es si misma una auténtica obra de arte, aquí cada mueble es una pieza única y las habitaciones se adaptan a las necesidades de cualquier viaje. Un hotel que nace hecho por amigos, para que los amigos vengan y se queden y se sientan como en casa. Un hotel exclusivo situado en el animado barrio berlinés de Friedrichshain a 500 metros del O2 World Arena, a 5 minutos a pie de la famosa East Side Gallery y a 10 minutos a pie del barrio berlinés de Kreuzberg. En el corazón de Berlín, el Michelberger cuenta con 100 habitaciones cómodas, acogedoras, con mucha luz, perfectamente equipadas con TV, baño privado, ducha y con acceso a internet y Wifi gratuita. Algunas tipo loft para grupos o parejas que busquen un poco más de espacio, y habitaciones familiares con hasta cuatro camas. Una habitación Big One, enorme con 6 camas separadas elevadas, 2 baños y 2 aseos, grandes sofás y una gran mesa de madera, para grandes familias, bandas de música o colegas. Una habitación The Very Big Chalet para pasar la noche hasta con seis amigos y una habitación Chalet con cama king-size, bañera junto a la ventana y un proyector de vídeo. Romántica, cómoda y muy bonita. Tammbién otra especial, la Room With The View con terraza y super cama king-size, otra The Golden One, especial parejas, con una cama king-size con dosel de oro, una gran pantalla de televisión, mini bar y una chimenea que parece la de un palacio. Y por último la habitación The Clever One para que aumentes tu coeficiente intelectual con biblioteca privada, televisión de pantalla grande, una cama extra doble, bañera junto a la ventana, y espacios ideales para leer. Ambiente bohemio, chic, con zonas comunes donde lo que apetece es compartir y disfrutar en buena compañia. Además de la gran sala de estar, el bar del vestíbulo es uno más del barrio, animado y muy concurrido. Precios desde 73 euros la noche. El restaurante utiliza ingredientes orgánicos, cultivados y producidos localmente por los agricultores del campo de Brandenburgo. La filosofía de los menú es la de la comida amiga. Desayuno bufé sano y nutritivo con mermeladas caseras y pastas, almuerzo ligero con ingredientes crudos, opciones vegetarianas y veganas y con una reducción general en el uso del trigo y de los productos lácteos. Con opción diaria de carne o pescado fresco, y cenas orgánicas con una caocina más elaborada. Un hotel sin pretensiones, para modernos y urbanitas, con grandes ventanales y obras de arte, un concepto nuevo y original de alojamiento, para trotamundos, un hotel diferente muy en la línea de las nuevas tendencias. Ideal para ir con amigos, una base perfecta en el barrio de moda de la capital en un hotel innovador.