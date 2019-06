Berjaya Times Square, una montaña rusa dentro de un centro comercial

Un complejo flanqueado por dos torres gemelas dedicado por completo al ocio ocupa un importante lugar en plena Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Se llama Berjaya Times Square y si hay algo que lo diferencia de otros grandes centros comerciales asiáticos, esto es su parque de atracciones, que no se encuentra adyacente, sino dentro del propio complejo de tiendas. Con cifras de vértigo, no es de extrañar que el Theme Park pueda ocupar un importante espacio dentro del edificio. De hecho, es posible gracias a que nos encontramos en el séptimo más grande del mundo, un dato al que ayuda el que las dos torres, de 48 plantas cada una, sean auténticos gigantes. Pero no solo cuenta con el parque, también con 1.000 tiendas, 1.200 apartamentos de lujo, 65 restaurantes de comida, una sala de cine en 3D e incluso una estación del monorraíl de la ciudad, con su propia pasarela. El parque temático Berjaya Times Square comenzó siendo conocido como Cosmo’s World. Nació junto al complejo en 2003 y hoy es visita obligada si se visita Kuala Lumpur con niños. Es uno de los parques 'indoor' más grandes del mundo, con 12.400 metros cuadrados. Ocupa las plantas 5 y 7 del complejo, aunque algunas de sus atracciones atraviesan muchas más. La séptima es la más espaciosa. Se llama Fantasy Garden y recuerda a una feria. La quinta es más bien una aventura espacial. Se llama Galaxy Station y es la más divertida y pensada para adolescentes e incluso mayores, con las atracciones más salvajes. La montaña rusa, bautizada como Supersonic Odyssey Roller Coaster parte de una pasarela especial algo más elevada de la séptima planta y recorre tanto el Fantasy Garden como el Galaxy Station. La entrada para un adulto es de algo menos de 12 €, considerándose así a partir de 13 años, aunque hay entradas especiales para familias completas y los pequeños de 3 años entran gratis. Además, se permite salir una vez del complejo y volver durante el mismo día, validando la pulsera de entrada. Sin duda, una experiencia diferente y divertida en una de las megalópolis asiáticas.