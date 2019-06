Las bebidas típicas que tienes que probar en tus viajes

Hay muchas maneras de conocer un lugar. Generalmente, cuando hacemos turismo tendemos a visitar los sitios más emblemáticos de una ciudad, a fotografiarnos con sus monumentos más importantes y a recorrer las salas de sus museos, pero esta no es ni mucho menos la única manera de acercarnos a sus gentes, a su historia y a sus tradiciones. Una de las modalidades de turismo que más adeptos está ganando desde hace unos años es el turismo gastronómico, aquel que busca disfrutar de los mejores platos y productos del mundo, en aquellos lugares en los que son típicos. De hecho, cada vez son más los viajeros que antes de visitar un lugar consultan cuáles son sus comidas más tradicionales.

Sin embargo, en muchos casos solemos olvidarnos las bebidas. Igual que ocurre con los platos típicos, las bebidas pueden ayudarnos a acercarnos a la cultura de los países que visitamos a través de una experiencia que, además, podemos compartir con los habitantes de esos lugares. Queremos que vivas tus viajes al 100% y esa es la razón por la que te traemos una serie de bebidas que tienes que probar sí o sí durante los mismos. Prepárate porque algunas son ¡espectaculares!

Mate | Bebidas típicas

Mate

Está considerada como la bebida nacional de Argentina, pero lo cierto es que encontrarás variaciones de la misma por toda América del Sur. Se trata de una especie de infusión elaborada con hojas de yerba mate y tradicionalmente se bebe en un mate de calabaza con una bombilla. Si visitas el país del tango y no la pruebas, será como si no hubieras estado allí.

Limoncello | Turismo gastronómico

Limoncello

Nos vamos a Europa. El limoncello es un licor típico de Italia, concretamente de la región de Campania, situada al sur del país. Se obtiene a través de la maceración en alcohol de la cáscara de limón y de otros cítricos, mezclada con un jarabe de agua y azúcar. Aunque también se comercializa en España, merece la pena probar el auténtico.

Café | Turismo gastronómico

Café

El café es una de esas bebidas que podemos tomar en todo el mundo y que destaca en muchos lugares concretos, pero nosotros hoy queremos destacar el café turco. Son su método de preparación y su potencia los que han hecho que alcance la fama internacional y que sea considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Vodka | Turismo gastronómico

Vodka

Probablemente ya hayas probado esta bebida en España, ya que es una de las bebidas destiladas más tomadas en el mundo, pero te aseguramos que no es nada comparable con la original. Si viajas a Lituania, Rusia o Polonia, prueba un trago de vodka, pero sin mezclarlo con nada. ¡Entrarás en calor en un segundo!

Mojito | Turismo gastronómico

Mojito

Otra de esas bebidas que todos hemos tomado una, dos y tres veces. Este cóctel es uno de los más clásicos y de los más conocidos en todo el mundo, pero su origen se encuentra concretamente en Cuba. La potencia del mismo, el sabor de sus componentes y su toque especial se intensifican en los preparados en la isla.

Caipirinha | Turismo gastronómico

Caipirinha

Junto al mojito, este es uno de esos cócteles que prácticamente no falta en ningún bar o restaurante de nuestro país. Pero si quieres probar el verdadero, si quieres conocer su sabor a la perfección, tienes que probar el original, el elaborado en Brasil. Si además te lo tomas tumbado en una playa paradisiaca, ¡estará mucho más bueno!

Palinka | Turismo gastronómico

Pálinka

Regresamos a Europa y lo hacemos de la mano de un licor que no es muy conocido en España, pero que triunfa en el centro del continente. Su origen se encuentra en Hungría, aunque se ha extendido a otros países de la zona, y lo hay de varios sabores frutales. Eso sí, no esperes algo suave. ¡Los más sensibles no podrán con él!

Lassi | Turismo gastronómico

Lassi

Esta bebida tradicional de la India es una de las más ricas y refrescantes que encontrarás, y no lleva alcohol. Está hecha a base de yogur y se toma muy fría. La hay salada, la cual se condimenta con comino, pimienta y otras especies, y dulce, en la que el azúcar y las frutas como el plátano o el mango son protagonistas.

Ouzo | Turismo gastronómico

Ouzo

Grecia es uno de esos territorios que todos queremos conocer, pero que siguen siendo un misterio para muchos. ¿Acaso conocías este fuerte licor? Aunque se dice que tiene un fuerte olor regaliz, está hecho a base de uvas maduras y anís y se suele servir en celebraciones importantes, como por ejemplo las bodas.

Colemono | Turismo gastronómico

Colemono

En Chile también se toma mate, como en Argentina, pero hay una bebida mucho más popular que esta. El colemono, también conocido como cola de mono, es un cóctel elaborado con aguardiente, leche, café, azúcar y especias. Posee un sabor muy característico y se suele tomar en fechas especiales no tan de continuo como el mate.

Tequila | Turismo gastronómico

Tequila

No, no nos hemos olvidado del tequila. La bebida por excelencia de México, esa típica de los famosos chupitos, uno de los licores más adorados y odiados a partes iguales. Igual que ocurría con el vodka o el mojito, en España puedes tomarlo y comprarlo, pero si no pruebas el original no conocerás su verdadero sabor.