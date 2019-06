Barcazas de lujo en Francia, un crucero por el Canal du Midi

Belmond Alouette De Carcassonne a Béziers es un Crucero por el tranquilo Canal du Midi a bordo de la íntima Belmond Alouette. Una propuesta diferente de Belmond Afload in France. Con salidas a partir de Mayo de 2014 y hasta septiembre de 2015. Cruceros de siete días y seis noches, con visitas a castillos en ruinas, monasterios restaurados y degustaciones de vinos exquisitos. El viaje comienza conociendo a la tripulación y a nuestro guía con una recepción con champán. Y más tarde, una fiesta cena con platos de temporada de la región maridados con los mejores vinos. El segundo día exploraremos Carcassonne, una de las fortalezas medievales más grandes de Europa. Visitaremos la catedral con sus espectaculares vidrieras de colores, su nave románica y su transepto gótico. Y por la tarde crucero a Trèbes por el hermoso Canal du Midi. El tercer día pasaremos la mañana relajándonos en cubierta, o caminando o en bicicleta a lo largo del camino de sirga. Después del almuerzo, visita a Minerve, un antiguo pueblo situado en un acantilado con vistas a los viñedos, para descubrir el histórico castillo en ruinas capturado una vez por Simon de Montfort y podemos detenernos en Peyriac-Minervois para una degustación de vinos. Por la noche cena a bordo en el bonito pueblo de Trèbes. El cuarto día visitaremos el mercado de Narbona, lleno de vida y de color. Ayudaremos a elegir los ingredientes para la cena. Podemos aprovechar pra disfrutar de la arquitectura de la ciudad, de sus bulevares y de su ubicación junto al río a la sombra. Almorzaremos en un restaurante maravilloso al lado del mercado antes de seguir en nuestro crucero hacia Le Somail. La propuesta para el quinto día es descubrir l'Abbaye de Fontfroide, un monasterio cisterciense del siglo 11. La abadía ha sido restaurada con jardín y el claustro nos va a proporcionar tranquilidad y sosiego. En el camino de regreso pararemos en Château Auris para una degustación de vinos. Almuerzo y de nuevo en el crucero hacia Capestang, admirando el hermoso Canal du Midi por el camino. El sexto día, crucero a Béziers para luego visitar Oppidum d'Ensérune, un importante asentamiento prerromano. No olvides mirar hacia abajo en el estanque Montady, verás una zanja en forma de rayos de sol espectacular del siglo 13. Nos detendremos en un productor de vino de la tierra para una degustación y almorzaremos a bordo para luego pasar la tarde descansando rodeados de la belleza del Canal du Midi . Y por la noche una deliciosa cena de gala de despedida a bordo. El último día podemos desayunar a bordo antes de despedirnos y desembarcar. El precio es de 5.630 euros por persona con todo incluido. La barcaza Belmond Alouette solo está disponible para viajes privados. Cuatro amigos, dos parejas, unas vacaciones íntimas. tranquilas y únicas. Un viaje diferente muy recomendable. Las barcazas disponen de dos cabinas bellamente decoradas con capacidad para cuatro personas, en estilo íntimo. Ambas cuentan con camas dobles o individuales y baño con ducha. Además un coqueto salón, y un comedor con equipo de música. Soporte para Ipod, libros y juegos de mesa. Y para que no vivas desconectado, ordenador y acceso a internet. Las barcazas son realmente preciosas, con terraza para disfrutar de las vistas. Con grandes ventanales en el salón para ver el paisaje que pasa. Y todo disfrutando de la deliciosa cocina preparada por un chef Cordon Bleu con ingredientes frescos. Las comidas a bordo están incluidos en la tarifa. El desayuno continental se puede pedir en el camarote, mientras que el almuerzo y la cena se disfrutan en el ambiente suntuoso de los comedores. Los niños son bienvenidos cuando el crucero por el río se reserva en alquiler privado. Nos pueden proporcionar tronas, cunas y bicicletas para niños con cascos. La edad mínima de los pasajeros con reserva en función de cada cabina es de 12. Una recepción con champán nos dará la bienvenida a bordo. Para acompañar las comidas se ofrece una gama de vinos representativos de las principales regiones vinícolas de Francia. El té, el café y las bebidas alcohólicas están disponibles durante todo el día. Solo se permite fumar en cubierta. Si durante el crucero quieres reservar en un restaurante en concreto se puede pedir a la tripulación, pero esta comida no está incluida en el precio. La barcaza es de 220 voltios AC y los enchufes de clavijas son estándar. Los adaptadores de enchufes y convertidores están disponibles. Se recomienda llevar ropa cómoda y casual, zapatos con suela de goma, suéters y una chaqueta ligera para el clima fresco y ropa de lluvia que esperan que no tengas que utilizar. Las propinas quedan a tu entera discreción y se distribuyen por igual entre los miembros de la tripulación. El director de la travesía o el ama de llaves pueden ocuparse en tu nombre. Toma nota de estas maravillosas vacaciones. Un viaje de placer, íntimo y muy tranquilo en una barcaza de lujo por el sur de Francia, una experiencia única y original.