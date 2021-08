Ballenas a la vista en Costa Rica

Lo primero que debes saber es que Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que está abierto al turismo sin restricciones para acceder al país, es decir, no te pedirán ni cartilla de vacunación, ni prueba PCR negativa ni tampoco que hagas cuarentena al llegar al país así que si no vas a ver con tus propios ojos a las ballenas jorobadas que visitan este verano sus costas no será porque Costa Rica te lo impida.

Las primeras ballenas jorobadas de la Antártida en llegar a las aguas de Costa Rica lo hacen a lo largo del mes de julio y entre octubre y noviembre llegan las últimas, eso sí, en diciembre podrás volver a ver a estos espectaculares animales porque entre diciembre y abril son las ballenas jorobadas del Hemisferio Norte las que llegan a Costa Rica y lo hacen con el mismo fin que las de la Antártida, completar su ciclo reproductivo en las cálidas aguas del país de la pura vida.

Ballena jorobada | Pixabay

Disfrutar del avistamiento de ballenas es una aventura fantástica: tendrás que reservar tu viaje porque el aforo en los barcos que recorren la costa en busca de estos animales está restringido y, una vez a bordo, ya solo te tocará disfrutar de las maravillosas vistas, de los refrigerios que te servirán e incluso de algún que otro rato practicando snorkell. La excursión dura entre 3 y 4 horas y es apta para toda la familia.

¿Cuál es el lugar ideal de Costa Rica para disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas? Sin duda el Parque Nacional Marino Ballena, así llamado por la forma de cola de ballena que dibuja su costa rocosa y de arena, este parque es casi de visita obligada en Costa Rica en cualquier época del año por sus acantilados, sus arrecifes, sus playas, sus islas, sus manglares... pero más si cabe en verano cuando visitan sus costas las ballenas jorobadas.

Ballena jorobada | Pixabay

Aunque el Parque Nacional Marino Ballena sea el lugar más recomendado para ver a las ballenas jorobadas, no es el único, el Parque Nacional de Manuel Antonio, que es además el Área Silvestre Protegida más visitada de Costa Rica tanto por turistas nacionales como internacionales, es también una buena opción.