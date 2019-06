Auroras boreales, el espectáculo más fascinante de la naturaleza

Dicen quienes las han visto que es uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. Las Auroras Boreales atraen a los países nórdicos a miles de turistas todos los años. Y lo que es seguro, es que si te encuentras de repente envuelto por las luces del firmamento, lo primero que vas a querer hacer es fotografiar el momento. Nada como una fotografía para inmortalizar tu primera aurora boreal, eso so no quedas tan hipnotizado que no te de tiempo a reaccionar ante tanta belleza. Pero si estás a lo que estás, desde luego no es el momento de hacer las fotos con tu teléfono móvil, vas a tener que ir un poquito más preparado. Este año se espera que las luces boreales se puedan ver a menudo debido a que el sol se encuentra en un momento de gran actividad. No es necesario que busques un lugar de oscuridad total para ver y fotografiar las auroras boreales. La luz sobre el horizonte puede dar un toque especial a tus fotos, así que puedes intentar fotografiarlas desde una hora antes de la puesta de sol y hasta una hora después. La luna llena o casi llena también dará un toque especial a tus fotos. Lo mejor es probar y seguir algunos consejos, los que nos dan desde Turismo de Noruega, uno de los países en los que el espéctaculo está asegurado. Se pueden hacer fotografías con cualquier cámara pero cuanto más grande sea el chip de imagen, obtendrás menos grano y más nitidez en el resultado. La mejor lente en un angular y utiliza el número lo más bajo posible, y debes utilizar trípode, para evitar que se te mueva la cámara y te salgan las fotos borrosas. Si puedes usa un disparador a distancia para evitar vibraciones. Y lo mejor es que lleves tarjetas de memoria extra. Y lo más importante. La baterías se gastan mucho antes con el frío, así que lleva algunas cargadas de repuesto y mantenlas cerca de tu cuerpo para que estén en un lugar cálido hasta que tengas que utilizarlas. No uses el flash y enfoca de forma manual al infinito. Y una cosa más, para que se vean bien y en un contexto compón tu imagen con algo en primer término, un árbol, una casa, lo que sea. Ahora bien, ten en cuenta que hay que tener suerte y que no todas las noches se tiñe el cielo de colores. Los mejores lugares para verlas están al norte de Noruega por encima del Círculo Polar Ýrtico o en las Islas Svalbard, entre finales de otoño y a principios de primavera. La aurora boreal es más frecuente a finales de otoño e invierno, y los mejores meses para verla son octubre, febrero y marzo. Su mayor frecuencia se registra entre las 6 de la tarde y la 1 de la madrugada. Así que si quieres disfrutar del espéctaculo puedes viajar en estas fechas. El puente de Todos los Santos es uno de esos puentes ideales para escaparte. El cinturón de auroras boreales entra por el Norte de Noruega por las Islas Lofoten y sigue la costa hasta la parte más al norte de Europa en el Cabo Norte. Esto significa que en ningún otro lugar de la tierra vas a tener más oportunidades para verlas.