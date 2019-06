¿Te atreves a cenar volando?

Dinner in the Sky es un evento único pensado para cualquier persona que desee transformar una comida ordinaria en una reunión especial o en un momento mágico que dejará con la boca abierta a sus invitados. Desayuno en el cielo, almuerzo en el cielo, cócteles en el cielo, reuniones en el cielo, café internet en el cielo... no hay límite a tu imaginación. Pide cualquier cosa y tus deseos te los organizan sin problemas.

¿Qué te apetece amenizar la cena o la comida con música de piano? Hecho. ¿Una banda de jazz a tu vera en el cielo? Sin problemas. ¿Ordenador para conectar con otros invitados al otro lado del mundo? Pues también. Una grúa para ti y tus invitados y otra al lado para lo que necesites. Esto es lo último. Lo más in en excentricidad. ¿Quién da más?

Dinner in the Sky te prepara una mesa suspendida a una altura de 50 metros, colocada por un equipo de profesionales. Benji Fun, es el socio de esta iniciativa, que junto a Eventos en el Cielo, esta dando la vuelta al mundo, un socio en este caso, líder mundial en este tipo de actividades.

Sesiones de 8 horas en total que se pueden dividir o personalizar a gusto del cliente. Dinner in the Sky puede acoger a 22 personas en total, alrededor de la mesa en cada sesión, con tres miembros de su personal en el centro, cocinero, camarero, actor, o lo que se tercie. Esto significa que, a razón de 2 sesiones por hora, más de 350 personas podrían tener acceso a esta plataforma excepcional, o sólo 22 si quieres un evento exclusivo y VIP.

Dinner in the Sky se puede organizar en cualquier lugar: campo

de golf, lugar público, hipódromo, castillo, viñedo, sitio histórico. Siempre y cuando haya una superficie aproximada de 500 metros cuadrados para asegurar el invento, y ni que decir tiene, que previa autorización del propietario del espacio.

Dinner in the Sky puede incluir una segunda grúa con una plataforma, o más, a la misma altura que la mesa, para el entretenimiento, con música o presentaciones, hasta un coche si es necesario, para una presentación de empresa por ejemplo. Y se puede personalizar con el logotipo que se quiera al contratar este servicio.

Dinner in the Sky es un producto desarrollado por Eventos en el Cielo de acuerdo a dos premisas: exclusividad y seguridad. Y hacen hincapié en la seguridad. Estas experiencias exclusivas jamás soñadas tienen que ser obligatoriamente diseñadas con la máxima seguridad para los clientes. Y esta obsesión por la seguridad es probablemente una de las razones por las cuales Dinner in the Sky opera ya en más de 15 países, y ya ha recibido las autorizaciones oficiales de los países más difíciles, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Sudáfrica.

Un producto desarrollado por la empresa Events in the sky, hoy a tu alcance en España. Precios desde 7.900 euros por sesión de 8 horas con mesa, grúa, logística y material de seguridad.

¿Te apetece comer o cenar volando?