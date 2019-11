Sudáfrica tiene algo de país salvaje en su naturaleza y eso lo convierte en el destino ideal para quienes quieren vivir una verdadera aventura también en Navidad; es un país tan magnífico que no podemos proponerte sólo una aventura sino varias para que elijas a placer pero, tanto si lo tuyo es volar como si prefieres mantener los pies en el suelo, hay algo que tienes que hacer en Sudáfrica en Navidad: disfrutar del festival navideño del jardín botánico de Ciudad el Cabo.

Jardín Botánico Ciudad el Cabo | Pixabay

Del 12 al 15 de diciembre el jardín botánico de Ciudad el Cabo celebra un evento en el que las tradiciones europeas confluyen con las africanas: el festival comienza a las 6 de la tarde con la apertura de los puestos de un mercado navideño muy particular en el que descubrirás pequeños tesoros muy africanos, un poco antes de las 8 de la tarde los puestos se recogen porque es la hora a la que comienzan a sonar los villancicos que, según nos cuentan desde Turismo Sudáfrica, este año serán los más festivos de cuantos han sonado en las 31 ediciones celebradas de este festival. No falta, como no podía ser de otro modo, una degustación gastronómica en la que podrás descubrir lo rico que se come en Sudáfrica.

Ese evento en el Jardín Botánico es la celebración pre navideña más importante del país pero no vas a cruzarte África entera para llegar a Sudáfrica y quedarte en su jardín botánico, querrás ver, vivir y sentir más de este gran país y, si es aventura lo que buscas, tenemos varias opciones para ti:

Sobrevolar Sudáfrica | Pixabay

La primera es volar ¿te imaginas sobrevolar Augrabies en globo aerostático? es una aventura magnífica que no exige ningún tipo de preparación física, apta para todos los públicos; sobrevolarás el río más lago de Sudáfrica, Orange River, y verás tanto las cataratas de Augrabies como el Valle de Orange. Además, diciembre es uno de los meses del año más recomendados para disfrutar de esta experiencia.

Si eres más de aventura con los pies en la tierra, visitar el Parque Nacional Addo Elephant te encantará, es el tercer parque nacional más grande de Sudáfrica y en él viven más de 600 elefantes, búfalos, rinocerontes negros hienas manchadas, cebras, jabalíes, leones, antítlopes, leopardos y avestruces; aquí entran en juego tus ganas de aventura, si te gusta ir sobre seguro puedes contratar un tour con guía y si quieres vivir emociones más intensas, puedes alquilar un coche y recorrer el parque por tu cuenta.

Aventura en Sudáfrica | Pixabay

Tenemos todavía una aventura más que proponerte: una ruta de senderismo pero no por un parque natural de los que ofrecen la clásica estampa de la sabana africana sino por sus bosques, por una jungla africana en toda regla, hablamos de Magoebaskloof, un lugar remoto de Sudáfrica entre Tzaneen y Polokwaneen que es totalmente inaccesible en vehículo por su densa vegetación... ¿te atreves a pasear por aquí?.

Las opciones de alojamiento en Sudáfrica, si quieres hacer noche en las grandes ciudadesd del país, son las habituales de cualquier ciudad pero estás en el continente africano y en un viaje de aventura, tienes que alojarte en un campamento ¿no crees? te proponemos uno en particular porque es uno de los pocos cuyo fin es 100% solidario y es que dona todos sus beneficios a la reserva colaborando así de modo activo en la preservación de la vida salvaje, hablamos de Lepogo Lodges, a unas 3 horas en coche de Johannesburgo.

Más información en Turismo Sudáfrica