Aspros Potamos, volver al pasado en Creta

¿Buscas un lugar en el que desconectar de verdad? ¿Un rincón en el mundo en el que no escuches más que un silencio relajante? ¿Un sitio en el que no tengas que oír las conversaciones telefónicas de los demás? Entonces, Aspros Potamos, es sin duda tu destino. Y ¿por qué? Pues porque aquí, todas las molestias tecnológicas están prohibidas. El mundo moderno queda atrás cuando cruzas el umbral de este original alojamiento. Aquí solo encontrarás la autentica tranquilidad que te ofrece un país tan hermoso como Grecia. Frente al mar de Libia en la costa sureste de Creta, muy cerca del pueblo costero de Makrys Gialos, Aspros Potamos se encuentra ubicado en lo alto de un barranco junto al mar, y te asegura una estancia cálida y soleada acompañada de la suave brisa del mar. El alojamiento son casas de pueblo tradicionales, completamente restauradas, con paredes encaladas y techos de terracota. Diez casas en total construidas en piedra natural y que reflejan el color de la tierra, agrupadas en una colina en la aldea de Aspros Potamos con vistas panorámicas hasta el desfiladero Pefki y hacia el valle hasta el mar de Libia. Todas las casas son accesibles por pequeños senderos estrechos rodeados de jardines. En diferentes niveles, están diseñadas individualmente para ofrecer la máxima privacidad y todas con patio exterior, chimenea, cocina y baño. Un lugar fresco en verano y cálido en invierno. Con el fin de conservar el ambiente tradicional de las viviendas no hay electricidad Velas y corderos de petróleo te proporcionarán la iluminación. La energía solar proporciona electricidad suficiente para que cada casa tenga nevera y una luz en el cuarto de baño. Dispone de agua caliente. Los precios van desde 50 euros la noche por casa en temporada alta y un mínimo de cinco noches en fechas especiales. Rodeadas de belleza mediterránea, con aguas claras y brillantes, hay un montón de actividades para disfrutar del tiempo libre como el snorkel y otras diversiones en el mar. Cerca, muchos pueblos de calles tan estrechas que se pueden tocar las casas a ambos lados si extiendes tus brazos. El ritmo tranquilo de la vida griega es atractivo, así que no te sorprendas si te encuentras relajado viendo la puesta del sol, o tomando un café dejando tan solo que el tiempo pase, sin preocupaciones. Toda la energía de Aspros Potamos proviene de fuentes renovables, este alojamiento ganó el primer Premio Europeo a Grecia por su sistema de energía solar.