Arte contemporáneo en formato de hotel

A veces nos encontramos con espacios y alojamientos que por su decoración e historia podrían ser museos. Pero en este caso vamos a hablar de un hotel que nació como museo, un lugar que lleva ligado a su nombre el arte y la cultura, además de ser sinónimo de comodidad y hospitalidad. La cadena de hoteles 21c Museum Hotel nació como resultado de la idea de abrir un museo de arte contemporáneo que estuviera abierto 24 horas al día y 7 días a la semana. Un concepto que reivindica que el arte debería de estar disponible para todo aquel que quiera disfrutarla de manera permanente. De esta forma, se crearía un lugar que siempre tendría las puertas abiertas de par en par al público y en el cual podrían fraguarse nuevas ideas al mismo tiempo que serviría de inspiración para los propios artistas. La cadena ya cuenta con cuatro establecimientos, todos sorprendentes, pero uno de los que más merecen la pena es el 21c Museum Hotel Bentonville. Tras el éxito que tuvo la apertura del hotel de Louisville, que abrió sus puertas en 2006 y fue como un soplo de aire fresco para la ciudad, llegaron los demás. El de Bentonville es la tercera propiedad del grupo y sigue manteniendo la filosofía de esta iniciativa tan singular. Bentonville es una pequeña ciudad situada en la parte noroeste de Arkansas y el 21c Museum Hotel contrasta con el entorno siendo un alojamiento de verdadero lujo que hace también las funciones de centro cultural. Cuenta con 104 habitaciones, todas ellas decoradas con muy buen gusto, con detalles minimalistas y muebles de diseño que casi parecen sacados de una galería de arte. El restaurante The Hive, con sus ya característicos pingüinos, está decorado de manera sorprendente que no deja indiferente a ningún comensal. En los fogones se encuentra el chef Matthew McClure y él es el encargado de presentar una carta apetecible en el que se puede degustar cualquier plato de cocina internacional que uno pueda imaginar, siempre con una presentación extremadamente cuidada, al igual que el mobiliario que lo firma la diseñadora Deborah Berke y su equipo. El hotel tiene un servicio de préstamo de bicicletas para recorrer la ciudad y también modelos de montaña para explorar los alrededores. Además, los más deportistas pueden acceder al centro de fitness que está situado en la primera planta, donde hay todo tipo de máquinas de cardio perfectas para quemar alguna que otra caloría. Pasearse por la sala de exposiciones, donde puedes encontrar obras de todo tipo de artistas, también es una opción para aquellos que se alojen en el hotel o bien para los visitantes que hayan cometido el error de no hacerlo. Porque el 21c Museum Hotel Bentonville es sorprendente y fascinante a partes iguales, el perfecto hotel para que los amantes del arte contemporáneo sientan que están alojados dentro de una galería.