Arranca la Semana del Diseño de Milán

Del 8 al 13 de abril Milán es la capital mundial del diseño, la Milan Design Week es el evento en el que año a año se dan cita los diseñadores más importantes del mundo y donde se presentan las nuevas tendencias en lo que a diseño e interiorismo se refiere; además, lo mejor de esta semana de escándalo es que no se trata solo de un evento limitado a una feria sino que se celebra en la ciudad entera, también en su Ifema (Feria de Milán), sí, allí se instala el emblemático Salón del Mueble, pero prácticamente en todos los barrios de la ciudad hay eventos y presentaciones relacionados con el diseño a lo largo y ancho de la semana.

Si tienes ya la maleta lista para zambullirte en la semana del diseño de Milán seguro que sabes ya que no solo tienes que pasear por el Salone del Mobile sino que se celebran diferentes eventos, algunos privados, en los diferentes barrios de Milán, son los eventos Fuori Salone; son precisamente esos eventos en los que podrás ver lo último, lo más innovador y las nuevas tendencias firmadas por los diseñadores de producto del momento.

Salón del Mueble en ediciones pasadas | Design Conversation, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Hazte con un mapa de la ciudad y con una agenda de la semana y planifica, planifica y planifica porque sino no es que vayas a perderte mucho, es que se puede dar el caso de que acabes perdiéndote, precisamente, lo que más te interesa; puedes empezar por lo más fácil, reservar día y comprar ticket para el Salón del Mueble; eso y calzar cómodo para recorrerlo entero revisando antes el mapa de expositores de modo que no te pierdas tus firmas favoritas. Esto es lo fácil, es como organizarte para ir a Ifema cuando se celebra FITUR pero ¿y qué pasa con Fuori Salone? Porque ahí están, probablemente, los eventos más interesantes…

Si para recorrer el Salón del Mueble tienes que calzarte cómodo no digamos ya para patearte los distritos de Milán tras los eventos de fuera del salón… ¿qué distritos? Brera Design District ha ido ganando importancia en los últimos años; Tortona es otro clásico que nunca defrauda y Milano Durini ha ido contando año a año con más eventos atractivos en el marcho de la Semana del Diseño de Milán; volvemos a los clásicos porque Isola Design District lo es y además este año se presenta bajo el lema ‘Design is Human’ lo que, en un momento en el que se habla tanto de la IA, no deja de ser interesante; Porta Venezia insiste este año en sus dos banderas de siempre, por una parte su apoyo a nuevos diseñadores y por la otra su mundo sin barreras, su apuesta por la accesibilidad. ¿Agotado ya? Pues nos quedan dos distritos más: Triennale di Milano y 5VIE Arte and Design, un proyecto lanzado en 2013 y que, desde entonces, no solo se ha ido consolidando sino que ha revitalizado en gran medida el centro de Milán.

Distrito de Brera, Milán | Pava, CC BY-SA 3.0 IT , via Wikimedia Commons

¿Sabes que son más de 1000 los eventos y exposiciones que se sucederán en el Fuori Salone de la Semana del Diseño de Milán y que participan en ella más de 2200 firmas? Imposible comentarte aquí la agenda completa… pero sí podemos indicarte dónde puedes ver los diferentes eventos en el mapa para que puedas organizar tu visita a placer, aquí: Mapa Fuorisalone.