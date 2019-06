Armenia a través de los ojos de sus mujeres.

Asomarse a la vida, la historia y la realidad a través de las voces femeninas, puede ser una interesante manera de viajar. Sin olvidase de los lugares emblemáticos de cada rincón turístico, pero yendo más allá y metiéndose en la cocina de la cultura, en el corazón de las sociedades. Un viaje al alma del lugar a través de las mujeres de la zona. Así es cada viaje de Focus On Women. Una una experiencia enriquecedora en donde puedes aprender de los puntos en común y asombrarte con las diferencias que encontrarás en el país visitado. Las aventuras, están guiadas por las Cicerones (expertas en cada zona que acompañarán al grupo), anfitrionas (mujeres locales que nos darán la llave para integrarnos en su universo cotidiano), escritoras que enriquecen la experiencia con sus notas y las fotógrafas que nos ayudarán a capturar esos detalles instantáneos que la retina pronto olvidará. Y, por supuesto, viajeras y viajeros que compartirán sus vidas en cada trayecto. Además, todo esto tiene un costado solidario. Porque en cada destino se apoya una acción social destinada a las mujeres del lugar y a la infancia. Tú te llevas una experiencia de vida y las lugareñas se quedan con tu visión del mundo, que ampliará los horizontes enriqueciendo sus vidas, como pasará con la tuya. Una vivencia de ida y vuelta. Esta vez, la propuesta es conocer Armenia y su lado más íntimo, entra la mística de sus monasterios, la artesanía y la gastronomía de un país que te sorprenderá con sus paisajes. Y para adentrarte en la vida de los armenios, nada mejor que la mirada de las cuatro Cicerones de Focus on Woman que te darán una visión global y real de esta región, más allá del folleto turístico. Una travesía de 9 días para vivir en junio o agosto, recorriendo Yereván, Gorís y Lorri de la mano de Nazik Armenakyan, una fotoperiodista que trabaja en proyectos relacionados con los Derechos Humanos. Escucha todo lo que las armenias tienen para contarte de la mano de Anush Hovakimyan, una incansable trabajadora de una ONG que ayuda a alzar la voz de las mujeres de la región. El lado más artístico del país estará a cargo de Lilit Melikyan y Christine Sahakyan quienes desde sus particulares especialidades podrán contarles al grupo de viajeras su experiencia en una sociedad tradicional que no siempre ha sabido entender las expresiones artísticas mas rompedoras. Y costado más social del viaje será en la capital de Armenia, donde se visitará el Centro Cultural Teryan que lleva más de 10 años promoviendo la cultura de esta tierra. Focus on Woman proponen un país para conocer, una cultura para descubrir, una actualidad para profundizar y una visión a través de sus mujeres, para no perderse.