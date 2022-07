Arco de los Gavi: historia de uno de los monumentos más bonitos de Verona

Más información Palazzo del Capitano de Verona: historia y por qué debes visitarlo

No es ningún secreto que Verona es una de las ciudades más mágicas que podemos descubrir en Italia. Y siendo honestos, no es para menos. Cuenta con un gran número de edificaciones, así como rincones, que no dejan absolutamente indiferente a nadie. ¡Ni muchísimo menos!

Uno de los monumentos que más llama la atención, en todos los sentidos, es el conocido como Arco de los Gavi. Para conocer su origen, tenemos que remontarnos hasta mediados del siglo I d.C. Por aquel entonces, se decidió construir este Arco por un motivo muy concreto: honrar a algunos de los miembros de una de las familias más ilustres de Verona.

El lugar escogido para situar este Arco de los Gavi no es producto de la casualidad. Y es que es uno de los sitios más transitados de la ciudad italiana, la vía Postumia. Para seguir conociendo más detalles de este monumento debemos viajar, a su vez, a la Edad Media. En ese momento, este Arco se convirtió en una de las puertas de la ciudad.

Arco de los Gavi | Imagen de Sailko en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Además, también era un elemento a destacar además de la Torre del Reloj de Castelvecchio y las murallas de Scaligera. Por si fuera poco, tenemos que tener en cuenta que la base estaba por debajo del nivel de la calle, excepto por un borde visible del castillo.

Debido a su importancia arquitectónica e histórica, el Arco de los Gavi se convirtió en uno de los monumentos más admirados pero, además, más estudiados durante el Renacimiento. Por si fuera poco, es importante saber que el año 1805 fue clave para la historia de este Arco.

Y todo porque diversos ingenieros militares franceses tomaron una contundente decisión. ¿En qué consiste? En decretar su demolición, y todo para mejorar la accesibilidad. De esta manera, durante muchas décadas, las piedras de este monumento fueron apiladas en distintos lugares.

En primer lugar, estuvieron en la Piazza Cittadella y, en segundo lugar, en los Arcos de la Arena de Verona. No fue hasta el año 1932 cuando se reconstruyó este Arco con las piedras originales. Se decidió colocarlo próximo a Castelvecchio, no muy lejos del lugar en el que estaba situado originalmente.

Arco de los Gavi | Imagen de Serpimaz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

El Arco de los Gavi, a través de su arquitectura

En cuanto a la construcción de este monumento, debemos tener en cuenta que el material principal es la conocida como piedra veronesa blanca. A pesar de su historia, este Arco de los Gavi es uno de los ejemplos más sorprendentes que se pueden encontrar en cuanto a monumentos construidos con este tipo de piedra.

Por si fuera poco, debemos tener en cuenta que este Arco ha sido mencionado en numerosas ocasiones en la literatura arqueológica. Y es que no solamente llama poderosamente la atención por su historia, sino también por sus características arquitectónicas. ¡Es sencillamente espectacular!

