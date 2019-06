El árbol que abraza las lápidas

A poca distancia de la estación de metro de Kings Cross St Pancras en Londres, se encuentran los Jardines de St Pancras, y en este pequeño rincón de la capital del Reino Unido se ubica una iglesia muy especial, St Pancras Old Church, uno de los lugares de culto cristiano más antiguos de Europa. Detrás de la iglesia hay un curioso árbol que ha crecido a lo largo y entre las lápidas, que fueron apoyadas contra el. Pero todo, como siempre, tiene su historia. El antiguo cementerio de St Giles se tuvo que reubicar para que el Ferrocarril Midland construido en 1886 pudiera recorrer parte de los terrenos. Y por aquel entonces, el vicario de St Pancras insistió en que los restos se exhumaran y fueran enterrados de nuevo. Un arquitecto joven, Thomas Hardy, fue quien recibió el encargo. Los jardines de St Pancras son públicos desde que dieron paso a las vías bajo la supervisión de Hardy en 1877 . El rediseñó también los jardines y el cementerio, y 8.000 restos fueron reubicados en torno a la iglesia de St Pancras Old Church. Hoy, se pueden ver las lápidas que se colocaron alrededor de un árbol, conocido como el Ýrbol de Hardy. Piedra y madera fusionados con los restos de aquellos a los que volvieron a enterrar, una bonita historia que cobra vida si visitas este curioso cementerio en los jardines de St Pancras. El árbol de Hardy es simplemente espectacular y aparece en las guías de Londres como un lugar a visitar. Hardy pasó muchas horas en este cementerio supervisando la retirada de los restos y el desmantelamiento de las tumbas. Las lápidas alrededor de la base de este fresno fueron trasladadas aquí durante ese tiempo. Y parece como si el fresno abrazara a aquellos a los que reubicaron bajo su sombra, para la eternidad. No es solo el árbol lo más curioso en los jardines, también hay tumbas y mausoleos como el extravagante Burdett-Coutts, un reloj de sol que ha sido restaurado, la tumba de Johann Christian, el hijo menor de Johann Sebastian Bach enterrado en 1782, o el famoso mausoleo de Sir John Soane, arquitecto y diseñador de las famosas cabinas de teléfono rojas londinenses. El escritor William Goodwin y su esposa, Mary Wollstonecroft, están enterrados allí. Fue por su tumba por la que María Goodwin, su hija y autora de Frankenstein, se reunió en secreto con su amante y futuro marido, Percy Shelley, el poeta romántico. Los cementerios están repletos de historias y los jardines las adornan. Si viajas próximamente a Londres, recuerda incluir este precioso rincón y a este fresno en tu itinerario por la capital.