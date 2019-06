Aqua Dome, un espectacular Spa en Austria

Prepárate para conocer uno de los Spas más lujosos del mundo, el Aqua Dome Spa and Hotel. En los Alpes austriacos, en un valle de paredes de granito, tres piscinas al aire libre, llenas de agua glacial filtrada por la montaña y calentada por el fuego planetario profundo de la corteza de la Tierra, nos esperan. La espectacular arquitectura del Aqua Dome Hotel se integra con el entorno natural. Un complejo que parece salido de un mundo futurista. En Aqua Dome Spa and Hotel hay una gran zona de bienestar de 2.000 m², gratuita para los huéspedes con tratamientos de spa. Puedes tomar un revitalizante baño en aguas minerales mientras admiras los espectaculares Alpes. Una selección de saunas, baños y salas de vapor te esperan en el interior del complejo bajo un techo de cristal. Una sauna tradicional finlandesa en salas modernas, con tecnología de luz y sonido para relajar el cuerpo y la mente. Si has desafiado las temperaturas de las saunas que pueden ir hasta 100 ° C, entonces vas a querer refrescarte en el hielo, una gruta donde gotean gruesas gotas de agua por tu cuerpo. Y un mundo, Showerworld, subterráneo. Lluvia tropical, niebla o cascada. Termina tu sesión de spa sobre un cama gigante de agua caliente, en un sillón de masaje o en la zona chill-out natural. Y si viajas con niños y en familia, en Aqua Dome encontrarás un mundo de agua independiente solo para niños con dos grandes piscinas en la cubierta de un barco, un tobogán gigante de 90 metros y salas de juegos de fantasía. Papás y mamás, es el paraíso para vosotros y para los más pequeños. Y si después de una sesión apasionante de spa tienes algo de hambre disfruta de una comida bufé ligera o visita el Sauna Restaurante Hitzeschmankerl. Todo esto si vas a pasar un día, pero también tienes la opción de alojarte. Aqua Dome Spa and Hotel dispone de habitaciones, suites y alojamientos familiares. La estancia incluye, ThermalVital media pensión con desayuno buffet y cena con 5 platos a elegir o buffet temático, frutas frescas en la habitación, Minibar, el uso del spa, junto con la sauna y el gimnasio a partir de las 9:00 de la mañana del día de tu llegada y hasta las 11:00 de la mañana del día de tu salida. Parking y Wifi gratuita en todo el hotel. Albornoz y toallas de baño en una bonita bolsa de baño, programa de actividades diarias en el gimnasio y al aire libre con caminatas guiadas y marcha nórdica y cuidado de niños y entretenimiento en el spa de 11h a 18h, y durante los períodos de vacaciones durante todo el día 10h a 22h incluyendo el almuerzo y la cena para los huéspedes más pequeños. Y SPA 3000 solo por alojarte con varias saunas y baños de vapor, en los baños termales Ötztaler Badl'n y en las amplias zonas de reposo. Los precios pueden variar y hay distintas posibilidades disponibles. Ofertas y paquetes desde tres noches por 447 euros. Todo pensado para que los mayores puedan disfrutar de unas auténticas vacaciones.