Las amantes de los marineros y otros mitos del mar en el Museo Marítimo de Estocolmo

“Sex & The Sea” (El Sexo y el Mar) es una exposición bastante peculiar que nos permite asomarnos a la realidad de los marineros analizando sus experiencias sobre la sexualidad, la masculinidad, la homosexualidad, la identidad y las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Pero no se queda sólo en su versión de la historia, sino que también nos muestra la realidad de las mujeres de los puertos y aporta datos muy interesantes a través de la entrevista con un médico portuario.



La muestra está liderada por el director de cine británico Peter Greenaway y la directora multimedia holandesa Saskia Boddeke que, a través de varias conversaciones, han logrado contar el contexto, la problemática y la situación en general desde las diferentes visiones de los implicados.



Todo comenzó con el encargo que el Museo Marítimo de Rotterdam le hizo a Greenaway para llevar a cabo una exposición relacionada con los marineros y su sexualidad. Luego de investigar y de entrevistar a varios personajes, el director, dicen, que se sintió un poco de “asco” por la situación.



Sin embargo, el comprender y profundizar en esta realidad de los personajes, cambió su punto de vista. Todos sus prejuicios se fueron diluyendo. Porque se trata de una vida en donde no hay buenos buenísimos y malos malísimos, sino que, de alguna manera, todos los implicados son víctimas y victimarios.



Cada uno de los videos expuestos son como un caleidoscopio en el que asomarse y conocer la vida emocional y sexual de hombres y mujeres. Por un lado, los marineros narran su situación, pero también las mujeres dan su versión de los hechos, incluso un médico cuenta cómo las diferentes enfermedades van pasando de un puerto al otro y cómo, por ejemplo, con la moda de la depilación del vello púbico ha logrado que algo que era tan frecuente como las ladillas o piojos, vayan desapareciendo.



La muestra también nos lleva a fizgonear en los armarios de la instalación donde podemos ver esponjas que solían usarse empapadas en vinagre o mercurio como método anticonceptivo.



También unos perros de porcelana que las mujeres casadas o en pareja con marineros posaban en sus ventanas. Era un código que tenían con sus otros amantes en tierra, que avisaba si su marinero estaba en casa o no y así prevenir que tocaran la puerta.



A través de imágenes, videos y audios, el visitante puede sentir esa nostalgia por la casa de uno, las costumbres en tierra y por supuesto, la vida en pareja. Se dice que en cada puerto una amante, pero en realidad la visión de estos hombres y mujeres puede dar tantos matices que el espectador sólo puede sentir ese vaivén de emociones y empatizar más con uno u otro en diferentes momentos de la muestra.



Hombres que salen al mar durante meses, lejos de casa, donde imperan otras normas y se rigen bajo otros valores, a veces opuestos a los que habían en casa. ¿Es verdad que tienen una mujer en cada puerto? ¿Es verdad que veían sirenas? Todas estas preguntas han sido traducidas en un proyecto fílmico muy artístico en donde las vidas de estos hombres se mezclan con imágenes de arte erótico, pin-ups, mascarones con figuras femeninas, postales, fotografías y objetos relacionados.



Con esta exposición se pretende crear un debate y plantear preguntas, además de conocer más a fondo una realidad que si no la vives de cerca es posible que tengas una imagen que no se corresponda con la verdad.



“Sex & The Sea” abrió sus puertas el 10 de abril y permanecerá en el Sjöhistoriska hasta el 03 de abril de 2016.



El Museo Marítimo de Estocolmo es una ventana que nos permite asomarnos a la vida marina con más de 100.000 objetos y más de 1.500 maquetas de embarcaciones que nos muestra desde piezas de la época vikinga (s. VIII) hasta la actualidad.



Aunque la expo “Sex & The Sea” sea para mayores de 16 años, si vas con peques, ellos encontrarán la sala de juegos Saltkråkan donde podrán conducir un barco a vapor o participar de los múltiples talleres que realiza el museo.



El Museo Marítimo de Estocolmo, Sjöhistoriska, se encuentra en la isla Djurgården, la misma en la que encontrarás el Junibacken (el parque para peques de Pipi Calzaslargas), el museo del grupo musical Abba y el Spritmuseum (el museo de los “espirituosos”, que contiene parte de los objetos creados para promocionar Absolut Vodka a lo largo de los años), entre otras actividades.



Puedes llegar a Estocolmo con Iberia Express, la low cost más puntual del mundo, que desde 71€ por trayecto te lleva a la capital de Suecia con 7 vuelos semanales. La aerolínea vuela por la mañana desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en menos de 4 horas te lleva a la capital de Suecia. En el aeropuerto puedes coger el tren Arlanda Express que cuenta con enchufes, wifi gratuito (y de excelente velocidad) y que en 20 minutos te lleva hasta el centro de Estocolmo.







