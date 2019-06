Alpensia Resort, descenso olímpico en Corea

Esquiar en Corea del Sur es una de las actividades más exóticas que pueden hacer los amantes de la nieve. No solo por su lejanía, sino también por ser un destino poco conocido en Europa a la hora de buscar un buen descenso. Sin embargo, la península coreana es bastante montañosa y no faltan estaciones de esquí, especialmente en la provincia de Gangwon-do, la región que recibe la mayor cantidad de nieve. Sin embargo, todo cambiará en unos años, ya que el país asiático albergará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Será en Pyeonchang, y tendrá como epicentro la estación de esquí Alpensia Resort, un complejo ubicado a 700 metros sobre el nivel del mar. Acostumbrados a alturas de 'cuatro cifras', resulta extraño a priori que se encuentre tanta nieve allí, pero no solo ofrece una excelente calidad de 'manto blanco', sino un aire perfecto para poder oxigenarse sin problemas, de lo que no se puede presumir a cotas de más de 2.000 metros. A esto hay que añadir fabulosas vistas de la cordillera Daegwallyeong, visible desde las seis pistas de la estación (una de ellas es exclusiva para la práctica de snowboard). Además, la estación cuenta con un sistema de remontes de gran velocidad capaz de transportar entre 2.400 y 3.000 esquiadores por hora, recortando drásticamente el tiempo de retorno. Pero en Alpensia Resort no todo es esquiar. Desde allí se pueden realizar excursiones, tanto en invierno como en verano, a algunos de los parajes naturales más interesantes de esta zona de Corea del Sur. Por ejemplo, el Parque Nacional de la Montaña Odaesan. Es uno de los bosques más importantes del país y en su interior se encuentran templos como el Woljeongsa, donde se guardan la famosa Pagoda Octogonal de nueve plantas, un Tesoro Nacional, y la estatua de piedra del Buda Sentado. También allí está el palacio Jeogmyeolbogung. Un descenso diferente, con su toque cultural y, sobre todo, con la posibilidad de estrenar las instalaciones que en tres años se convertirán en el epicentro del deporte invernal.