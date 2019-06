Un alojamiento escultura integrado en el paisaje

Hix Island House sorprende. Su arquitectura urbana y minimalista, su aspecto exterior de losas de hormigón visto, sus formas radicales y los espacios abiertos a los elementos, nos transportan a un mundo futurista en un contexto de selva virgen tropical. No hay nada igual a esta estructura en el Caribe. Diseñado por el arquitecto canadiense John Hix, este exclusivo hotel es un edificio de cuatro bloques industriales que surgen de entre los árboles de los alrededores, como enormes rocas de granito.



Ubicado en las laderas de Vieques, una zona virgen de Puerto Rico, en lo que a turismo se refiere, Hix Island House, es más que un hotel, es una colección de bungalows contemporáneos de vanguardia.



Doce habitaciones o lofts, con originales ventanas sin cristal, que se pueden cerrar si uno lo desea, todas comunicadas por pasillos exteriores. Simples en la decoración, en las paredes y los suelos, pero también en las encimeras y en las plataformas de las camas. Eso si, moderno, muy, muy moderno. Todas con terrazas privadas con vistas panorámicas hacia el mar. Puedes dejar las puertas abiertas durante todo el día y toda la noche, sin problema ninguno. Las 12 habitaciones de lujo nos transportan a otra realidad, la de estar viviendo en el bosque.



Los precios dependen de la temporada y del tipo de alojamiento, ya que hay varios tipos de habitaciones. Desde 159 euros la noche. Incluye ropa de cama de algodón, patios privados, cocinas equipadas con todo lo necesario para hacer el desayuno como huevos, cereales, zumo, café puertorriqueño, té, leche, mermelada, fruta y pan casero. Ten en cuenta que el hotel no dispone de restaurante como tal. Muchos de los alojamientos cuentan con ducha al aire libre. Hay conexión Wi-Fi en recepción las 24 horas del día. Y también te facilitan sillas de playa, equipos de snorkel, sombrillas de playa, tablas de surf y hamacas. No esperes los servicios de un hotel de cinco estrellas. Hix Island House no dispone de servicio de habitaciones, la idea es la de estar en una casa propia en el bosque tropical.



A pocos pasos de la habitación, encontrarás una de las piscinas más espectaculares del Caribe. En la ladera y sobre una terraza panorámica, esta piscina es perfecta para darte un baño, incluso de madrugada, o para refrescarte con un chapuzon después de una jornada de playa. Sostenible, ya que funciona gracias a paneles solares y el agua se mantiene sin apenas productos químicos.

El Hix Island House se encuentra en la Isla Española Virgen de Vieques, en Puerto Rico. A tan solo 20 minutos en coche de San Juan, y a 3 horas de la costa este de los Estados Unidos. Sun Bay, la playa más grande de Vieques está a tan solo 7 minutos del hotel. Y cerca también de otras playas como Navio, que tiene olas más grandes y es muy popular entre los amantes de los deportes acuáticos, con cuevas marinas para explorar.

Un paseo en barco durante la noche es imprescindible en Vieques, y no hay que perderse la bahía bioluminiscente, es obligatoria. La bahía es el hogar de una población concentrada de microorganismos que brillan en la oscuridad cuando se les molesta. Un nadador en estas aguas cálidas se convierte en un neón que brilla verde en la oscuridad. Pero para disfrutar de la isla lo mejor es alquilar un vehículo, así llegarás a las mejores playas, los mejores restaurantes de la zona y podrás ir de compras si lo deseas.



Vieques sigue siendo virgen y espectacular en el Caribe. No hay edificios de gran altura ni grandes centros comerciales en los alrededores, así que la vista desde Hix Island House, construido sobre una ladera, es la de una isla tropical exuberante y verde, rodeada de playas de arena blanca y de aguas de un intenso azul turquesa.



Hay clases de yoga tres veces a la semana en el hotel en un estudio al aire libre rodeado de palmeras. Una buena manera de empezar el día. Hix Island House es un hotel ecológico y una vuelta a la paz y la tranquilidad de la naturaleza lejos de la ciudad.

