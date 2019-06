Adrenalina pura en Cuernavaca

Beraka es un Parque de Atracciones únicas, con juegos diseñados para vivir momentos de auténtica diversión y adrenalina. Aventuras para toda la familia y para todas las edades. Inolvidable, donde todo es un reto emocionante. A tan solo 15 minutos de Cuernavaca, capital del estado de Morelos en México, la ciudad de la eterna primavera. Más de 51 mil metros cuadrados de pura diversión extrema con actividades como pista de Go Karts Off Road y Gotcha, un alucinante simulador de paracaidismo, Tirolesas, zona de patinaje, además de un auditorio con capacidad para tres mil setecientas personas y tres tiendas de souvenirs. Prepárate para la aventura de tu vida. En X tremos velocidad, altura y distancia, en Berakanazo te lanzarán y saldrás disparado como un resorte, en Vertigo el reto es el equilibrio y la destreza, en Parakaidismo elevate, flota y vuela, una gozada, y en Gotcha vivirás inmerso en una batalla. Hay muchísimas atracciones y también tirolinas, escalada, Ekilibrium en bicicleta por el aire, Xboard para dar vueltas y vueltas, el mundo boca abajo y Aeroboard una tabla de snowboard para que gires en 360º. Juegos de destreza, juegos infantiles, juegos familiares, pista de hielo, karts y mucho más. Y no olvides llevar tu bañador para deslizarte por toboganes imposibles y disfrutar de los juegos y chorros de agua cuando el calor apriete. El Beraka Adventure Park abre todos los días de 10h a 18h. Cuernavaca es el destino preferido de los mexicanos que viven en Mexico Distrito Federal, ya que se encuentra a tan solo 85 kilómetros al sur de la capital mexicana. Un rincón muy tranquilo y agradable y con una temperatura privilegiada durante todo el año. Con sus calles y plazas coloniales, sus flores, bugambilias, jacarandas, tulipanes africanos, azucenas, jazmines, tabachines y margaritas y un centro histórico excepcional, Cuernavaca se ha convertido en un destino mágico y cada vez más cosmopolita con sorprendentes spas, cafés y restaurantes. Situada sobre las laderas del Eje Neovolcánico a 1,500 metros sobre el nivel del mar. Una ciudad ideal para viajar en familia y vivir la esencia de México. Los mejores hoteles y servicios a tu disposición y un Parque de Atracciones diferente, un parque de auténtica Aventura. Emoción, energía, movimiento y mucha adrenalina te esperán en este parque mexicano, en el municipio de Xochitepec, en Morelos. A tus hijos les encantará.