Lo creas o no, hay ciudades en el mundo que ofrecen sol y calor todo el año. Lo que muchos conocen como “el verano infinito”. Así es. Ahora puedes dejar de suspirar por las noches de ensueño bajo la luz de la luna y la humedad de la playa porque aún tienes la oportunidad de disfrutar de ella.

Así que coge papel y bolígrafo y comienza a organizar tu próximo viaje. ¡No te olvides de la crema de protección solar!

Santa Cruz de Tenerife (España)

Pues sí. España cuenta con un pequeño paraíso que, además de ofrecer unas vistas inigualables, atrapa a todo el que visita con sus temperaturas. De hecho, muchos aseguran que la mejor época del año para visitar la isla son en otoño o invierno, pues alcanza los 27ºC.

Tenerife | Javier Sánchez Portero – Wikipedia

Sidney (Australia)

La temperatura media de la capital australiana es de 25ºC durante los meses de otoño. Además, las lluvias son frecuentes entre marzo y junio. Al igual que ocurre con Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los amantes del verano. ¿Acaso sus vistas y paisajes no son una clara invitación?

Sidney | Hai Linh Truong - Wikipedia

La Habana (Cuba)

Además de a la canción de Camila Cabello, La Habana nos recuerda a sol, playa, diversión y color. Los meses de otoño presentan unas máximas medias de 32ºC, y unas mínimas de 21ºC. ¡Ni te lo pienses!

La Habana, Cuba | Mikel Ortega – Flickr

Los Ángeles (Estados Unidos)

La mejor opción para los amantes de la cultura estadounidense. La fiesta nunca falta a su cita en esta ciudad californiana, así como tampoco lo hacen las elevadas temperaturas en los meses de otoño, similares a las de Santa Cruz de Tenerife (o incluso más elevadas).

Los Ángeles | Adoramassey – Wikimedia

Bangkok (Tailandia)

Para los aventureros, esta capital tailandesa cuenta con una vida nocturna única. ¿Lo mejor? Con temperaturas de hasta 33ºC durante enero, febrero y marzo. Sus mínimas no bajan de los 24ºC. ¡Imagínate durante los meses de octubre, noviembre y diciembre!

Bangkok | Mathias Krumbholz – Wikimedia

¿Aún no te has puesto manos a la obra con tu próximo viaje? Decídete por alguno de estas cinco ciudades y no te olvides del traje de baño y crema de protección solar. ¡A seguir disfrutando del verano!