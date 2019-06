Adentrarse en la historia de Ulises en la "isla Ogiga"

La historia del Mediterráneo es inherente a sus costas y playas. Hoy viajamos a la isla de Gozo, donde darse un chapuzón, es también hacerlo en una leyenda viva. La playa de arena roja, Ramla il-Hamra, es una de las más peculiares. Amplia y de arena cobriza es diferente al resto de playas que podemos encontrar en Gozo y en en las islas del archipiélago de Malta. Alrededor de la playa de Rambla Bay hay lugares llenos de historia y tesoros que hay que conocer. Bajo la arena restos romanos y muy cerca, la famosa Cueva de Calipso. Cuenta la tradición, que esta cueva es la que menciona Homero en La Odisea, en la isla Ogiga. La ninfa Calipso vivía en esta cueva y retuvo a Ulises prisionero por amor durante siete años antes de que él reanudara su viaje a Itaca. La cueva Calipso es en realidad una serie de cuevas que se extienden hasta el mar y no es un lugar excepcional, pero no se puede negar que tiene su historia. Rambla Bay es una de las playas más conocidas en Gozo, su arena roja destaca entre todas las demás y es realmente hermosa. Un lugar maravilloso para nadar, bucear y relajarse tumbado al sol. La zona que rodea la playa es bastante virgen, un entorno natural sin urbanizar que añade mucho encanto a su arena roja y sus aguas cristalinas. La playa de Ramla Bay, es la más grande de la isla de Gozo, y es un destino muy popular entre los turistas malteses. Dos bares y varios quioscos de helados, conocidos localmente como heladerías, están situados junto a la playa. Rodeada de laderas, con jardines y huertos de agricultores locales, es una de las playas imprescindibles en Malta. Más allá de su belleza, sus tesoros históricos, las dunas de arena que cubren los alrededores con tamariscos, uno de los matorrales más antiguos del mundo, Rambla Bay, es un lugar idóneo para los que buscan nuevos destinos tranquilos. Ramla Bay se encuentra en la parte inferior de un valle en el lado norte de la isla de Gozo. El pueblo de Xaghra, ix-Xagħra, situado en una de las colinas y con vistas a este valle es el más cercano. A la bahía también se puede llegar desde Nadur, in-Nadur. Gozo es un refugio tranquilo, una isla verde, rural y pequeña. Salpicada de Iglesias barrocas y antiguas casas de campo construidas en piedra, en un paisaje escarpado y con una costa espectacular. Lugares históricos, fortalezas y vistas impresionantes, así como el templo prehistórico mejor conservado del archipiélago, en Ġgantija. Dos templos megalíticos del neolítico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, anteriores a conjuntos similares como el de Stonehenge. Gozo ofrece unas vacaciones únicas, una costa fabulosa para bucear, vida nocturna y una gastronomía basada en productos naturales y locales. Si te gusta la historia y la arqueología, pero no quieres renunciar a la playa, Gozo y Malta te encantarán. Un pequeño paraíso a orillas del Mediterráneo.