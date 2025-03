En abril flores mil: dónde y cuándo disfrutar de paisajes primaverales

La primavera es la época floral por excelencia pero ¿sabías que hay flores que esperan al verano para mostrarnos toda su belleza? A continuación vamos a recomendarte las estampas florales más espectaculares del mundo, campos que están apunto de empezar a florecer; si quieres viajar para gozar de la belleza de las flores no tienes más que elegir los lugares en los que florecen en la época en la que vas a viajar:

Amapolas en California

Amapolas | Pixabay

Empezamos nuestro repaso floral en California porque allí están floreciendo loa los campos de amapolas; su floración comienza en febrero y se mantiene hasta bien entrado el mes de mayo (afortunadamente no todas las flores son como las del cerezo, que solo nos dan unos días al año para disfrutar de su belleza); ¿que no solo se ven amapolas en California? Cierto, los campos de amapolas de Lancaster, en California, no son únicos y en el mundo aunque les preceda su belleza, también puedes disfrutar de estas bonitas flores en Valensole (en la Provenza francesa), en la Toscana italiana e incluso en los Cotswolds, en Inglaterra.

Tulipanes en Países Bajos

Tulipanes | Pixabay

Volvemos a Europa, concretamente a Países Bajos, porque en el mes de marzo comienzan allí a florecer los bellos tulipanes, podemos maravillarnos ante su belleza desde ya mismo hasta el mes de mayo ¿dónde? En Keukenhof, Lisse, ahí está, sin lugar a dudas, el jardín de tulipanes más famoso del mundo; ahora bien, también puedes descubrir estas flores en otras zonas de Países Bajos, de hecho el campo de tulipanes más grande del mundo está en Noordoostpolder e incluso en Washington, en el Skagit Valley. ¿Más tulipanes? Puedes verlos en el Parque Hitachi Seaside de Japón o en los Jardines de Emirgan en Turquía.

Flores silvestres en el Parque Nacional de Yellowstone

Nenúfares en Yellowstone | Pixabay

Cruzamos de nuevo el Atlántico para volver a Estados Unidos pero no a California sino al Parque Nacional Yellowstone porque este parque americano no solo es famoso por sus géiseres sino también por sus flores, flores silvestres que florecen durante los meses de mayo y junio. Claro que seguro que no necesitas que te digamos que los de Yellowstone no son los únicos campos de flores silvestres del mundo que merece la pena visitar, hay otros: Namaqualand, en Sudáfrica, porque aquí, de agosto a septiembre, florecen incluso margaritas a pesar de tratarse de una zona semiárida. Otro destino ideal para ver flores silvestres en su época de floración es el Valle de las Flores en la India.

Lavanda en La Provenza

Lavanda en La Provenza | Pixabay

Y ahora nos vamos a Francia porque allí florece la lavanda, ya en verano, desde finales de junio y hasta principios de agosto, así que si vas a viajar a la Costa Azul este verano no puedes dejar de organizar una escapada a La Provenza para disfrutar de los campos de lavanda y del encanto de localidades como Grasse, capital mundial del perfume precisamente por contar con una materia prima excepcional, sus campos de flores. Aunque los de la Provenza son campos de lavanda de fama mundial, tenemos otros más cerca, los de Brihuega, por ejemplo; además también hay que tener en cuenta el Valle de las Rosas en Bulgaria porque la lavanda que florece en sus campos convierte al país en uno de los mayores productores de aceite de lavanda del mundo.

Girasoles en el Valle de Loira

Girasoles | Pixabay

Seguimos en Francia pero ahora en el Valle del Loira, particularmente famoso por sus emblemáticos castillos históricos y también por sus girasoles, que florecen en verano, entre los meses de julio y a agosto. No solo en el Valle del Loira florecen los girasoles, también en la Provenza y particularmente en La Toscana, donde nos regalan preciosas estampas floreciendo entre viñedos. De Kansas, en Estados Unidos, dicen que es el estado del girasol y en Hokkaido, en Japón, se celebra en verano el festival de los girasoles. Ahora bien, del mismo modo que no tienes que salir de España para ver campos de lavanda o cerezos en flor, tampoco tienes que hacerlo para ver campos de girasoles, los encontrarás tanto en Castilla y León como en Andalucía.