6 jamones con Denominación de Origen y un destino, España

No seremos nosotros quienes te recomendemos un jamón más que otro entre los seis que tienen denominación de origen propia en nuestro país, no lo haremos porque sobre gustos hay mucho escrito pero nada definitivo y también porque sabemos que lo gastronómico en ocasiones tiene que rendirse al presupuesto. Lo que sí nos atrevemos a asegurarte es que si eliges un jamón de los que ostentan la etiqueta de cualquiera de las 6 denominaciones de origen nacionales, no verás defraudado tu gusto sino más bien todo lo contrario, de hecho, hay quienes se atreven a servir entre sus canapés lo que han dado en llamar ‘sushi español’… ¿en qué consiste? te preguntarás, es sencillo: una tostada de pan de pueblo con una generosa loncha de jamón con denominación de origen, así, sin más o, si lo prefieres, con un poco de tomate y aceite de oliva, por supuesto, virgen extra.

¿Sabes cuáles son las 6 denominaciones de origen españolas de nuestro particular sushi? cuatro de ellas lo son de jamón de cerdo ibérico y dos de jamón de cerdo blanco. Te las detallamos a continuación para que prepares tu ruta gastronómica de bocado en bocado de jamón.

1. Dehesa de Extremadura. De aquí proviene el jamón ibérico extremeño por excelencia, se produce única y exclusivamente en esta comunidad, tanto en Cáceres como en Badajoz y existe como denominación de origen propia desde los años 90.

2. Jamón de Huelva. Es una de nuestras denominaciones de origen más conocidas y valoradas, a ella pertenece el jamón de Jabugo pero hay más, los suyos son jamones procedentes de cerdos ibéricos criados en encinares y alcornocales en Huelva pero también en Cáceres, Cádiz, Málaga, Badajoz y Sevilla. Si quieres un jamón de Huelva para poner en tu mesa de navidad un poco de sushi español, tendrás que pensar en Extremadura y Andalucía.

3. Jamón de Guijuelo. Es, junto a la DO de jamón de Huelva, una de las denominaciones de origen de jamón ibérico más reconocidas aunque hay que tener en cuenta el origen de los cerdos ibéricos que dan lugar a este jamón no se limita exclusivamente al pueblo de Guijuelo sino también a otros de sus alrededores. Estamos pues en Salamanca, provincia de Castilla y León que, junto a Extremadura y Andalucía, aglutinan el total de la producción de jamón ibérico con denominación de origen española.

4. Los Pedroches. Es la denominación de origen de jamón ibérico más joven y su zona de producción es también más pequeña que la que aglutina la DO del jamón de Huelva, en este caso se trata de jamones procedentes de cerdos ibéricos creados en alguno de los 32 municipios del Valle de los Pedroches, al norte de Córdoba.

5. Jamón de Teruel. Teruel, provincia de la Aragón, es la única denominación de origen de jamón español que no está en Andalucía, Extremadura o Castilla sino en Aragón; esta denominación de origen fue la primera que se creó en España y la tercera en el mundo; actualmente como entonces, los jamones de cerdo blanco de esta denominación provienen exclusivamente de cerdos creados en la provincia de Teruel.

6. Jamón de Trevelez. Se trata de jamón serrano de cerdo blanco criado en las Alpujarras, no en vano este jamón es conocido como el jamón de la Alpujarra Alta. Volvemos pues a Andalucía, en esta ocasión a Granada y a sus municipios de mayor altitud, en Sierra Nevada, entre ellos Trevelez que es el que da nombre a la denominación.

Ahora ya lo sabes, si quieres hacer una ruta gastronómica de sushi español o una de cata para elegir un jamón para llevarte a casa en navidad, deberás poner rumbo a Andalucía, Extremadura o Castilla y León si quieres jamón ibérico o a Granada o Teruel si optas por jamón serrano de cerdo blanco.