Uvas y lentejas, grandes protagonistas de la última noche del año

Las tradiciones y costumbres se convierten en rutinas con las que cumplimos sin hacernos demasiadas preguntas, nos comemos las uvas en fin de año porque es lo que hemos hecho siempre del mismo modo que en las mesas italianas no falta un plato de lentejas la última noche del año pero ¿sabes por qué?

Hay una razón esencial que explica tanto por qué los españoles nos comemos doce uvas al ritmo de las campanadas que marcan el cambio de año y por qué los italianos terminan el año y empiezan el siguiente comiendo lentejas: la incansable búsqueda de la buena suerte, ambas tradiciones prometen años de bienes a quienes las cumplen; ahora bien ¿cómo empezaron? ¿A santo de qué a alguien se le ocurrió que comer uvas o lentejas en fin de año daba buena suerte?

Uvas de la suerte | Pixabay

En cuanto a las uvas, cabe señalar que esta tradición se puso en marcha en España y la exportamos después a Portugal e incluso a algunos lugares de Hispanoamérica; no está claro cómo y cuándo empezamos a comernos las uvas en busca de la buena suerte pero sí sabemos algunas cosas, por ejemplo que elegimos uvas porque es una fruta de temporada que no sólo abunda en nuestro país sino que suele producir excedentes en las cosechas así que ha sido históricamente una fruta barata y por tanto popular; al hilo de esto se suele recordar que el año 1909 fue un año de gran cosecha de uva y, ante el gran excedente con que contaban, los agricultores optaron por venderlas en Navidad en paquetes de una docena y como uvas de la suerte; claro que eso no fue una ocurrencia original de agricultor alguno, ya a finales del S.XIX la aristocracia solía terminar el año brindando con champán acompañado de uvas (no necesariamente doce ni desde luego deglutidas al ritmo de las campanadas…); ¿y cómo pasó la tradición de costumbre aristócrata a popular? Gracias al humor de los chulapos madrileños… cuentan que en una ocasión, haciendo burla de los aristócratas de champán y uvas, gentes de Madrid se plantaron en Sol a tomar sus uvas los últimos minutos del año. A día de hoy cumplimos con todo (en Sol o dondequiera que estemos), acabamos el año con uvas que consideramos son las de la suerte…

Lentejas | Pixabay

¿Y las lentejas? No hay mesa en Italia que no sirva lentejas en la cena de Año Viejo, ya sea como acompañante de algún plato o al final de la cena, cerca de la media noche; comer lentejas la última noche del año no sólo da buena suerte en general sino que atrae la abundancia y la riqueza (el dinero…); ¿y de dónde sale la idea de que comer lentejas la última noche del año nos hará más ricos? El origen de esta creencia, tradición y costumbre hay que buscarlo muchos siglos atrás, en el Imperio Romano; los romanos regalaban en Año Nuevo un pequeño bolso de cuero lleno de lentejas con el deseo de que, en el nuevo año, se convirtieran en dinero.

Una curiosidad más: en Italia, como en España, hacen del rojo el color protagonista del fin de año porque está considerado como color de buena suerte.