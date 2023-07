El shock de los turistas extranjeros cuando piden un café con hielo en España: "Buena suerte"

Los "choques culturales", que no dejan de ser aquellas diferencias cotidianas entre nuestro país de origen y aquel que visitamos, son un fenómeno que cada poco tiende a resurgir en redes sociales.

Pero estos choques no tienen por qué ser algo negativo, e incluso pueden convertirse en una de las mejores partes de viajar, ya que son una manera de sumergirnos en una nueva cultura y pueden ampliar nuestros horizontes.

Por su buen tiempo y sus playas, España es el destino ideal para muchos turistas durante los meses de verano. En esta temporada, no hace falta rebuscar demasiado en TikTok para encontrarse con vídeos de gente que está disfrutando de sus vacaciones en nuestro país y probando nuestras costumbres estivales.

Y hablando de costumbres, pocas cosas hay más veraniegas que tomarse un café con hielo en una terraza, o como solemos decir: "un café y un vasito con hielo". En cualquier bar no te lo van a servir de ninguna otra manera, sino que vas a ser tú quien vierta el café caliente de la taza en tu vaso lleno de hielo. El movimiento incluso requiere de cierta técnica, por lo que lo podríamos considerar todo un ritual del terraceo.

Sin embargo, cuando piensan en café con hielo, los turistas (especialmente los norteamericanos) tienen en mente el típico "iced coffee" de las cadenas de allí: un recipiente de plástico con café, leche y hielo todo mezclado y agitado.

Así lo explican en los tiktoks que suben en referencia a este choque cultural". Algunos, como la usuaria @__nattasa__, se quedan tan confundidos que meten los hielos en la taza en vez de verter el café en el vaso, lo que ha provocado muchas risas en la red social.

En otro tiktok, @_anagildersleeve muestra la gran diferencia entre el "iced coffee" estadounidense y el español. El nuestro lo describe como "1 cubo de hielo (2 si tienes suerte) + café MUY caliente", indicando que prefiere su versión. "Te dan un vaso y un par de hielos, si eso. Buena suerte", añade, haciendo referencia a que lo más seguro es que el hielo acabe derretido.

No obstante, en los comentarios algunos le señalan que basta con pedir la leche fría o más hielos para que no se derrita tanto. Además, otros preguntan si en España tenemos cadenas como Starbucks, las cuales siempre son otra opción para los americanos a los que no les termine de convencer nuestro café y vaso con hielo.