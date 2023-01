Un usuario de Twitter se hace viral al descubrir un nuevo monstruo en el cuadro 'El Jardín de las delicias' de El Bosco gracias a su hijo

Las obras de arte ocultan, en ocasiones, secretos que cuando son descubiertos hacen que todo aquel que las visualice quede con la boca abierta. Ya lo vimos, en otro caso, con la réplica de la Mona Lisa que, estamos seguros, no sabías que se encontraba tan cerca de nosotros: Nada más y nada menos que en el Museo del Prado.

Y es que en este lugar también se encuentra uno de los cuadros más famosos del mundo: 'El jardín de las delicias' de El Bosco. Un cuadro que ha suscitado mucho interés durante años debido a la gran cantidad de elementos visuales que podemos contemplar en él. Sin embargo, estamos seguros de que nunca te habías percatado de lo siguiente que te vamos a contar. Y es que nadie (o casi nadie) era consciente de este hecho hasta que un usuario de una red social lo ha expuesto.

Lo ha hecho a través de un hilo de Twitter @miqueldelpozo que cuenta como preparando una conferencia sobre El Bosco se ha dado cuenta de algo en lo que no había reparado nunca y todo gracias a la atención y picardía de un niño de 5 años: Su hijo.

Del Pozo narra en su multitud de tweets que el niño ya tenía conocimiento del cuadro gracias a un libro que poseía. Estaban juntos comentando el cuadro e identificando a los diferentes seres que puedes apreciar en la obra de arte cuando el niño, con total inocencia, hace la siguiente pregunta: "Papá, ¿Dónde está el malo?

Una pregunta que dejó al padre de dicho niño en auténtica estupefacción ya que le contestó que "no había malo en la pintura, que era una invención del autor del cuento". Pero lo miso que respondía al niño con total seguridad, se percató de que efectivamente, el niño tenía razón y sí que había un malo. Pero no solo eso, sino que incluso también había un bueno luchando contra él.

Es cierto que cuando te fijas más en detalle y el usuario incluso amplía la imagen, puedes darte cuenta de que en las profundidades del cuadro y con bastante sombra negra, se puede apreciar a una especie de monstruo marino luchando contra lo que parece ser una persona con un casco y un puñal.

El autor del hilo no hace nada más que expresa perplejo ante lo que acababa de descubrir gracias a su hijo de 5 años y alega que no siente nada más que "emoción" e incluso "incredulidad" al descubrir estas dos figuras después de haberlo estudiado tanto. Tanta era la sorpresa, que Del Pozo cuenta que no dudó en viajar a el Museo del Prado para comprobarlo por sí mismo en primera persona con fuente en el cuadro real.

A partir de ahí, se ha encargado de relacionar este descubrimiento con otros elementos visuales de otros cuadros donde se pueden apreciar luchas parecidas entre seres monstruosos y humanos y lo relaciona con la lucha del bien y el mal.

Del Pozo resulta ser todo un experto de esta obra de arte y por eso, en el resto del hilo cuenta cuáles son los orígenes y significados del cuadro: Hace referencia al paraíso previo a la humanidad. Por eso, alega que al añadir esa lucha humano-monstruo, se está queriendo decir que el mal estaba presente en la Tierra antes del Pecado Original (la mordida de la manzana). Estaba en la propia materia y en los animales diabólicos del propio Paraíso.

A pesar de todo esto, Del Pozo se hace la pregunta de que, entonces ¿por qué no se ha mencionado esto en otros libros que hablan de la obra? De hecho, asegura que, habiéndolo consultado con el Museo del Prado, se le ha dicho que no hay ningún libro que hable de estas dos figuras. Por lo tanto, se trata de un suceso de lo más curioso y que, por supuesto, seguirá suscitando muchas teorías.