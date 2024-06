Un trabajador de aeropuerto cuenta por qué no tienes que poner un lazo en la maleta para identificarla: "Pueden causar problemas"

Cuando cogemos un vuelo para viajar tenemos dos opciones, o llevar la maleta con nosotros en la cabina del avión o facturar la maleta. Si eliges esta segunda opción, a veces, por el color o forma de la maleta, ponemos algo en ella para poder identificarla, como una etiqueta o una cinta con un lazo.

Sin embargo, ahora un trabajador de aeropuerto ha desvelado en unas declaraciones a RSVP Live recogidas por New York Post por qué no tienes que poner lazos en el equipaje para identificarlo. John es trabajador en el aeropuerto de Dublín y dice que "las cintas que la gente ata a sus maletas para ayudar a identificarlas pueden causar problemas al escanear la maleta en la sala de equipaje".

"Si la maleta no se puede escanear automáticamente, puede terminar en un procesamiento manual, lo que podría significar que su maleta no llegue al vuelo", esto significa que, si no se puede escanear automáticamente, puede retrasar el proceso o incluso que la maleta se quede en el aeropuerto.

Además, también aconseja retirar las pegatinas de vuelos anteriores (las de facturación) ya que "pueden causar confusión durante el proceso de escaneo". Y por último, también advierte sobre un producto que no tienes que llevar nunca en el interior de la maleta: "Nunca lleves mazapán en tu equipaje. Tiene la misma densidad que algunos explosivos, por lo que le quitarán el bolso y le llamarán desde el avión para registrarlo".