¿Sabes cuál es la pista de esquí más larga del mundo?

Se acerca el invierno y con él la nieve y la temporada alta en nuestras montañas, a estas alturas del otoño ya no nos queda ni la nostalgia del verano y sólo pensamos en revisar nuestro fondo de armario de prendas térmicas porque es ahora cuando empezamos a soñar con viajes de nieve; sí, este año la cosa no va a ser fácil, como no ha sido fácil disfrutar de una escapada ni de un gran viaje durante el horrible año 2020 pero, si nos dejan, no solo nos iremos a esquiar sino que lo haremos a la pista de esquí más larga del mundo... ¿sabes dónde está? ¡en Alpe d'Huez!.

La mítica montaña francesa, todo un monstruo para muchos ciclistas y testigo de sus mejores gestas para otros, esconde también una magnífica estación de esquí, Alpe d'Huez, con su resort y sus pistas de esquí entre las que está La Sarenne, la pista de esquí más larga del mundo; la idea era ofrecer a los esquiadores un descenso largo y espectacular en el que no hubiera que tomar remontes y en el que disfrutar de un entorno de belleza incontestable; La Sarenne cumplió de tal modo estos objetivos que sigue siendo hoy una de las pistas más visitadas y objetivo de muchos amantes del esquí.

La Sarenne | Imagen de dominio público (Wikipedia)

Los ciclistas ascienden Alpe d'Huez en verano, unas 20 son las curvas brutales que retuercen la carretera para tratar de aligerar la pendiente pero, cuando llega el invierno, Alpe d'Huez no asciende en bicicleta sino en coche para luego descenderlo del tirón en La Sarenne, una pista de esquí de 16 kilómetros de largo que recorre el glaciar de Sarenne; es una pista negra en sus 10 primeros kilómetros y verde en los 6 últimos, no apta para principiantes ¿por qué? porque tiene un desnivel de casi 2.000 metros que tardarás hora y media, aproximadamente, en salvar, un castigo en toda regla para las piernas; claro que hablamos de un descenso de hora y media parando, disfrutándolo, viviéndolo... si lo haces sin detenerte puedes tardar un tercio de ese tiempo

Tanto si puedes descender La Sarenne como si no será este invierno cuando puedas afrontar tal reto, te encantará la nieve de Alpe d'Huez, el magnífico entorno que rodea esta zona de los Alpes franceses a poco más de 60 kilómetros de Grenoble; estás junto a Pic Blanc, los esquiadores expertos pueden incluso descender sus laderas y, sea cual sea tu nivel, disfrutarás de unas vistas que no olvidarás fácilmente, el gigante de los Alpes, el Montblanc.

Glaciar La Sarenne | Imagen de Vivien Jouan en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Estás preparado para descender la pista de esquí más larga del mundo? entonces tendrás que viajar Alpe d'Huez, subir Pic Blanc en su histórico teleférico (inaugurado allá por los años 60 del siglo pasado, antes incluso que la pista La Sarenne que no sería esquiable hasta 1976) y lanzarte montaña abajo... Un último consejo: si lo que te mueve a visitar Alpe d'Huez es descender La Sarenne, asegúrate de que está abierta cuando organices tu viaje porque no es raro que, por las condiciones de la nieve especialmente a principio de temporada, se abra la estación de esquí con La Sarenne todavía cerrada.