La respuesta de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) a la resolución de la maleta de mano gratis en el avión

Este miércoles el Pleno del Parlamento Europeo aprobaba en Estrasburgo, a petición del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, una resolución que reconoce el derecho de todos los pasajeros de la UE a llevar consigo una maleta de mano sin coste adicional.

Aunque esta resolución no tiene poderes vinculantes, la Eurocámara pretende que con su aprobación sirva como aliciente para que la Comisión Europea presente una iniciativa en este sentido.

Maletas en el aeropuerto | Pixabay

En relación con la resolución aprobada por el Parlamento Europeo relativa al equipaje de mano en cabina, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se ha puesto en contacto con Viajestic para remarcar los siguientes puntos considerados por su presidente, Javier Gándara:

- La resolución aprobada no es vinculante, es decir, no es firme y, por tanto las compañías aéreas no están obligadas a cambiar su política de equipaje de mano en cabina.

- Además, las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina son perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria.

- El pasajero siempre tiene conocimiento del precio del vuelo que ha seleccionado desde el inicio, pudiendo elegir los servicios que precisa y acabar pagando por los que necesita.

- Estas prácticas responden al principio de dar capacidad de elección a los consumidores, de forma que cada consumidor, en cada momento, pueda elegir lo que precise. Debe tenerse en cuenta que hay muchos pasajeros que viajan sin equipaje de mano, que en el caso de alguna compañía aérea representan hasta el 40% de sus clientes. Al fragmentarse los servicios se permite elegir y pagar sólo por aquellos que realmente se necesitan.

- También es una cuestión operacional: hay una tendencia a llevar la maleta en cabina y no facturar, pero los aviones no tienen capacidad física para acoger todas las maletas pequeñas o trolley de todos los pasajeros en cabina cuando no caben más de 90, aproximadamente, dependiendo del tipo de avión. En los casos en que supere la capacidad de trolley en cabina las sobrantes deben llevarse a bodega, lo que puede provocar demoras en la salida.