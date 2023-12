Renfe lanza una nueva oferta de Superprecios en billetes de tren para viajar en Navidad

Renfe, como tren oficial de Barcelona durante esta Navidad, lanza una oferta de Superprecios para viajar hasta la capital catalana entre el 18 de diciembre y el 14 de enero.

Esta campaña, que está disponible en las relaciones que enlazan Andalucía, Madrid, Aragón, Comunidad Valencia y Francia con Barcelona es válida para la compra de billetes hasta el 12 de diciembre.

De esta manera, los viajeros quieran desplazarse a Barcelona desde la multitud de ciudades que la comunican con los servicios de Renfe con el resto de España y el sur de Francia lo pueden hacer desde unos 30 euros con origen en ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Valencia, Montpellier, Nimes, Lyon o Marsella, entre otras.

Renfe cuenta con la certificación Carbono Neutro otorgada por AENOR para todos nuestros trenes eléctricos, tanto de viajeros como de mercancías, lo cual destaca el compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción mediante planes de conducción eficiente y el uso del freno regenerativo.

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o "neutralidad de carbono", ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen.

La circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de viajeros y mercancías) evita cada año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.