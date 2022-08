La razón por la que había un buitre por las calles de Malasaña en Madrid

En Madrid hay lugares para todos los gustos que van desde azoteas con piscinas desde las que ves toda la ciudad hasta bares y restaurantes temáticos perfectos para los fans de Marvel. Además de estos lugares podemos vivir momentos como las superlunas que ha habido durante estos meses de verano.

Aunque nos pensábamos que no nos quedaba nada por ver, durante la mañana del miércoles en Madrid pudimos presenciar una situación de lo más sorprendente. En el céntrico barrio de Malasaña a las 9:00h de la mañana una persona que iba andando por la calle se encontró un animal que no suele encontrarse en ese entorno. El ave del que hablamos es un buitre que estaba paseando a la altura del número 1 de la calle Aduana según ha informado la Policía Municipal.

Lo primero que se ha hecho es llamar al UMA, que han localizado al animal que se encontraba desorientado por la tormenta y la lluvia que le había caído encima. El animal estaba agotado por lo que vivió, y para ayudarlo en su mejora los agentes lo cubrieron para que no se alterara y lo trasladaron al Centro de Recuperación de Animales Brinzal. Hasta que no se encuentre totalmente recuperado no lo van a poner en libertad para que su vida no corra riesgo en ningún momento.

Mientras se procedía al rescate del buitre la Unidad de Centro Norte han hecho labores de regulación y cortes del tráfico en la zona en la que ha sucedido. El trabajo en equipo de todas las personas que han participado ha logrado que el animal pueda volver a retomar su vuelo cuando recupere el estado en el que se encontraba tras la tormenta.

...

Seguro que te interesa...

Los hoteles para perros mejor valorados de Madrid