Lo que inspira Madeira desfilará en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid porque eso es exactamente lo que veremos sobre la pasarela de esta importante cita de la moda el 16 de septiembre, lo que la isla de Madeira ha inspirado al diseñador Juan Duyos. Y no se trata de una inspiración imaginaria ni mucho menos virtual sino de una muy real porque Duyos visitó esta importante isla portuguesa buscando en ella la inspiración que buscaba y también la que no pensó que podría encontrar.

La próxima temporada de primavera y verano deslumbra como deslumbra Madeira en esa época del año: en verdes terrenales y oceánicos, en rosados florales y en amarillos frutales, en sedas pintadas con paisajes marinos y jardines portugueses y en siluetas cuyos volúmenes recuerdan a los trajes tradicionales de Madeira. Y es que Duyos no ha dejado lado ni arista de Madeira sin extraerle toda su inspiración.

Juan Duyos en Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Los brutales paisajes atlánticos de Madeira, sus piscinas naturales, su frondoso interior, sus mercados, sus pueblos, sus flores, sus frutas... y también la artesanía y las gentes de Madeira han supuesto para Duyos mucho más que unas placenteras vacaciones, han sido su inspiración para vestir una temporada de primavera y verano cuya llegada ansiamos ya... y más que lo haremos cuando descubramos las propuestas de Duyos el próximo día 16 de septiembre.

Hay lugares en el mundo que deben su fama no solo a su belleza natural, a su clima, a su orografía o a su luz sino también a lo que han supuesto para los artistas que se inspiraron en ellos; Cadaqués no sería hoy el mismo Cadaqués, no al menos a nuestros ojos, sin Dalí del mismo modo que Grasse no sería Grasse, más allá de su tradición perfumística, sin los artistas que acudieron allí en busca de la luz mediterránea, artistas entre los que estaba el mismísimo Picasso. Madeira con sus 17 grados de temperatura mínima en invierno y sus 25 de máxima en verano es algo así como la isla afortunada de Portugal por sus densos bosques, sus valles profundos, sus magníficas costas, su artesanía, su gastronomía, sus puestas de sol... su vida; pero será mucho más que una isla afortunada al convertirse en un lugar de inspiración para los artistas modernos, artistas como son sin duda los diseñadores de moda, como es, más allá de toda duda, Juan Duyos.

Juan Duyos en Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Para vestir Madeira la próxima primavera bastará con que te acerques a la colección de Juan Duyos pero si además quieres sentirla... reserva tu viaje.