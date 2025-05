La playa de Galicia que está entre las mejores del mundo: "Un paraíso caribeño escondido en Europa"

Sabemos que uno de los lugares más increíbles de Galicia es, sin duda, las Islas Cíes. Y no es la primera vez que te hemos hablado de ellas, recientemente, por ejemplo, te contábamos cuáles son los trámites que necesitas hacer antes de viajar para conocerlas.

Y es que no es de extrañar que cada año sean miles las personas que decidan visitar este paraíso lleno de naturaleza que, además, tiene una playa que está entre las mejores del mundo, ¡la única española!. Se trata de la Playa de Rodas, que está en el listado de las 50 mejores playas del mundo elaborado por The World's Best Beaches.

Playa de Rodas, en las Islas Cíes | iStock

Es la única playa de España que está en este listado, concretamente en el puesto 18, y la describen como "un paraíso caribeño escondido en Europa": "Esta impresionante playa es a menudo considerada una de las más hermosas de Europa, con su suave arena blanca y sus aguas cristalinas y tranquilas. Muchos la describen como un paraíso caribeño, pero con las refrescantes aguas del Atlántico. El entorno es igualmente impresionante, con la playa rodeada de frondosos pinares y dunas de arena".

Esta playa es conocida por su forma de media luna, su arena blanca y fina y sus aguas cristalinas. Tiene bandera azul y 1300 metros de longitud. Está rodeada de pinos y eucaliptos, con zonas de dunas naturales.

Playa de Rodas, Islas Cíes | iStock

No es la primera vez que está playa recibe un título de este nivel, pues en 2007 la playa de Rodas fue elegida como la playa más bonita del mundo por The Guardian, un periódico británico.

Además, en el verano del año 2017, fue elegida como la mejor playa de España en una encuesta realizada entre los usuarios de la página web de Antena 3, imponiéndose en la votación a las playas de Bolonia en Cádiz, y a la de Calblanque en Cartagena, tal y como anunció en su momento el presentador del tiempo Roberto Brasero.