Una joven explica cómo sentarse en ventanilla en un avión sin pagar más: "Me funciona casi siempre"

Viajar en avión a veces puede resultar incómodo si te toca un asiento que no te gusta. La mayoría de las veces preferimos viajar sentados en la ventanilla o en el pasillo, pero jamás pagamos por el asiento, si no que se nos asigna de forma aleatoria. Sin embargo, a partir de ahora, podrás dejar de preocuparte porque en ocasiones el vuelo no va al completo y existe un truco que debes poner en práctica, así lo explica una tiktoker.

Recientemente te contábamos un truco para evitar que te roben las pertenencias de tu maleta con el uso de un lápiz. Y, es que, ahora te traemos un truco, que se ha viralizado en las redes sociales, sobre cómo sentarse en ventanilla o pasillo sin pagar.

Se trata de @itsnabix, una usuaria de TikTok, quien ha compartido con sus seguidores un truco para sentarse en ventanilla o en el pasillo. "Cómo tener ventanilla siempre", así ha nombrado el vídeo y a continuación, ha explicado que debemos "esperar a ser el último en pasar al avión y cuando entres al avión de último trata de sentarse en cualquier asiento de ventanilla vacío que esté al principio", explica a sus seguidores.

De hecho, la usuaria explica que ella siempre elige "los del principio porque así me bajo más rápido del avión". Aunque no siempre, en ocasiones sí funciona y añade que tiene éxito "3 o 5 veces".

Un truco que se ha viralizado y que cuenta con más de 6800 'me gusta' y decenas de comentarios como: "Siempre que viaje el avión está super lleno" y "a mí siempre me toca en el medio" mientras que otros preguntan si alguna vez "¿las azafatas te dijeron algo?". Eso sí, no todos han tenido la misma suerte porque algunos dicen que "ya lo intenté y me quedé fuera del avión, gracias".