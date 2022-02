El pasaporte COVID caduca para viajar nueve meses después de haber recibido la segunda dosis

Desde que empezó la pandemia del coronavirus, viajar se ha vuelto mucho más complicado que antes y son muchas las medidas que la Unión Europea y los distintos países decidieron tomar para no propagar el COVID entre sus ciudadanos. Una de ellas comenzó desde que nos pusimos la primera y segunda dosis de la vacuna: el pasaporte covid.

Ahora, el pasaporte COVID tiene fecha de caducidad para viajar entre países de la UE y a partir de este martes no será valido si han pasado más de nueve meses desde que te pusiste la segunda vacuna y todavía no tienes la tercera. Es decir, no podrá presentarse como garantía de estar vacunado para viajar si no has recibido la nueva dosis 9 meses después de haberte puesto la segunda.

Los 27 países de la Unión Europea decidieron tomar esta medida en el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre por un lado para subsanar la disminución de la efectividad de las vacunas con el paso del tiempo y la llegada de la variante Ómicron y por otro lado para impulsar la administración de terceras dosis entre la población.

"Es necesaria una validez armonizada para el certificado digital para garantizar la libertad de movimiento en la Unión Europea. Ahora hay que asegurar que las campañas de vacunación de refuerzo avancen lo más rápido posible", ha dicho en un comunicado la comisaria de Salud, Stella Kyriakides.

Países como Portugal o Italia volvieron a exigir test covid a viajeros para entrar en el país, incluso a aquellos que ya contaban con el certificado digital con las dos dosis. Aunque desde el 1 de febrero podrás viajar sin restricciones tan solo con el certificado de vacunación válido.

