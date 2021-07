Malta solo recibe a los vacunados de COVID-19 y cierra sus escuelas de inglés

Si eres de los que había reservado su curso de inglés en Malta, para ti o para tu hijo, tu gozo en un pozo... A partir del día 14 de julio, ya mismo, Malta cierra todas sus escuelas de inglés y limita el acceso de turistas al país a quienes tienen la pauta completa de vacunación; solo hay un caso que escapa a este requisito, los menores de 12 años: los niños de 5 a 12 años podrán acceder al país con una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje mientras que los menores de 5 años no serán objeto de restricción viajera alguna para acceder al país con sus padres o tutores legales.

Los menores de edad no acompañados no podrán viajar a Malta aunque, dado que se cierran todas las escuelas de inglés, los viajes de estudios relacionados con el aprendizaje de ese idioma se cancelarán casi automáticamente; además no olvides fijarte bien en la fecha de tu certificado de vacunación porque debe estar emitirdo 14 días después de que hayas recibido la segunda dosis de tu vacuna si se trata de Pfizer, Moderna o Astrazeneca o de la dosis única si te ha tocado vacunarte con Johnson & Johnson.

Malta | Pixabay

¿Y a santo de qué este paso atrás en la apertura turística que había puesto en marcha el archipiélago maltés? la razón es la que imaginas: el aumento de los casos importados que ha resultado superior al que se esperaba y, tratando de asegurar la salud de los ciudadanos malteses y el buen funcionamiento de la sanidad del archipiélago, se ha optado por dar marcha atrás en la desescalada turística.

Lo cierto es que esto no se nos antojan buenas noticias pero, dado que si algo está quedando demostrado es que la solución a la pandemia pasa por la vacunación y esta avanza a buen ritmo y que el miedo es libre pero que conviene no dejar que nuble nuestro juicio, cabe también ver el vaso medio lleno: si eres de los que ha recibido la pauta completa de vacunación hace más de 14 días ¿qué mejor oportunidad de viajar a Malta que esta? Es verdad que no habrá tanto ambiente como estamos acostumbrados a ver en este archipiélago pero no es menos cierto que la imponente belleza natural e histórica de Malta, Gozo y Comino sigue ahí, sus lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los imponentes lugares en los que se rodaron películas como Troya, Gladiator, El Conde de Montecristo, Ágora o la ya mítica serie Juego de Tronos, sus playas, sus acantilados, sus fondos marinos buceables...