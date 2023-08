Una pasajera ve desde el avión cómo la compañía aérea se olvida de su maleta en la pista del aeropuerto

A veces viajar en avión puede preocuparnos sobre todo cuando facturamos nuestro equipaje y creemos que puede perderse. De hecho, perder las maletas en el aeropuerto es una posibilidad con la que tenemos que contar cada vez que volamos. Es el caso de un pasajero, quien vio cómo olvidaban su maleta en la pista del aeropuerto, un hecho que jamás olvidará.

Se trata del usuario de TikTok @elvictorcuevas, quien no es muy activo, pero ha compartido con la comunidad de esta red social un vídeo mostrando a sus seguidores cómo la compañía aérea se olvidaba del equipaje facturado de su amiga en la pista del aeropuerto. En el vídeo aparece junto a su amiga, quienes se ríen y se despiden durante un tiempo de ella.

"¿Qué voy a hacer sin maleta?", le pregunta la pasajera a su amigo, quienes con ironía piensan que es "una excelente experiencia" tras ver en el suelo la maleta de la amiga. "No puede ser, ya nos vamos", añade la pasajera mientras el avión se encuentra en movimiento.

Una situación que les ha jugado una mala pasada, pero que al final del vídeo se muestra a la joven hablando con una trabajadora del aeropuerto en el lugar de destino para explicarle la situación y recuperar la maleta lo antes posible.

Un hecho que se ha viralizado y que cuenta con más de 4.037 'me gusta' y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes han pedido explicaciones de "¿por qué no le dijeron a la azafata cuando se dieron cuenta?", otros han añadido que ellos en su lugar "hubiese gritado para que paren el avión, mi maleta está afuera que se sepa después me la pierden". Mientras que otros han pedido la segunda parte y una nueva actualización de dónde está la maleta de la joven: "¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después?".