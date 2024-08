Ouigo y Renfe "amplían" el Verano Joven 2024 con nuevos descuentos de septiembre a diciembre

Los jóvenes de entre 18 y 30 años todavía pueden aprovechar los descuentos del Verano Joven 2024 hasta el próximo 30 de septiembre, pero... ¿qué ocurre con el resto de meses?.

Bueno pues para los amantes de los viajes en tren hay una buena noticia, tanto Ouigo como Renfe han decidido ampliar los descuentos para que los jóvenes puedan continuar con sus trayectos después del verano.

Descuentos de Ouigo

Tras anunciarse el Verano Joven 2024, Ouigo, la empresa de trenes de alta velocidad, sumó un 10% a este descuento y, además, con la compra de un billete de larga distancia te ofrecían otro billete al 50% para usar del 1 de octubre al 4 de diciembre de 2024.

Por si no fuera poco, ahora tienen la oferta Billete By The Face y que consiste en que por cada 6 viajes en tu ruta favorita, recibirás un código para conseguir un billete gratis. Además, si viajas con más personas también se contabiliza (siempre que se haga la reserva con la misma cuenta). El billete gratis lo puedes usar del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2024.

Descuentos de Renfe

Por su parte, Renfe también ha querido aprovechar el tirón del Verano Joven 2024 y ha sacado una oferta donde por cada 2 viajes en AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre te regalan (100% de descuento), un billete totalmente gratis para que puedas usarlo los siguientes tres meses. Eso sí, con la condición de que seas cliente Más Renfe.

Además, cabe recordar que Renfe también ha lanzado los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia para el próximo cuatrimestre, es decir, para viajes entre septiembre y diciembre.