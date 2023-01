La oferta de Renfe con billetes de tren a 15 euros para destinos en el norte de España

Renfe es una compañía que siempre intenta tener los mejores precios posibles respecto a su competencia para que los viajeros siempre elijan la opción más económica. Como por ejemplo, el abono gratis de Cercanías, Media Distania y Rodalies.

Y ahora ha sacado su promoción 'Encuentra el Norte' con trenes a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Burgos, Pamplona, Logroño o León por tan solo 15 euros. Entre los requisitos es que tienes que comprar el el billete antes del 5 de febrero y podrás viajar en trenes AVE y Larga Distancia a partir del 20 de febrero de 2023.

Tan solo tienes que escoger la fecha de ida a uno de los destinos que os hemos mencionado anteriormente y la hora en la que quieres viajar. Tienes que tener en cuenta que esta oferta de trenes a 15 euros solo está disponible para la tarifa básica (ALVIA) y no se aplica a los trenes de vuelta. Por ejemplo, de Madrid a Galicia se aplica la promoción, pero en el tren de vuelta de Galicia a Madrid no se aplica la promoción porque no estarías viajando al norte, sino de vuelta al sur.

Tren de Renfe en la estación de Atocha de Madrid | iStock

Condiciones de la oferta

- Precio de 15 € en tarifa Básica, plazas limitadas

- Plazas disponibles para trenes AVE y Larga Distancia en los trayectos Madrid - Galicia, Madrid - Asturias, Madrid - Cantabria, Madrid - País Vasco, Madrid - Burgos, Madrid - Pamplona, Madrid - Logroño y Madrid - León (y viceversa)

- Oferta válida para compras hasta el 5 de febrero de 2023

- Para viajes a partir del 20 de febrero de 2023

- Excluidos los trayectos Madrid - Valladolid, Madrid - Segovia y Valladolid - Segovia (y viceversa)