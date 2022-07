Las mejores ofertas en vuelos para viajar después del verano

Viajar es uno de los placeres más bonitos de la vida. Y es que conocer lugares extranjeros, nuevas culturas, nuevas costumbres, nueva gastronomía, etc. para muchos de nosotros es de los mejores regalos que puede tener una persona. A veces, ese regalo no puede llegar fácilmente debido a circunstancias económicas. Por eso, desde Viajestic intentamos reunir ofertas y mostrarlas, para que así el consumidor tenga conciencia de ellas y pueda barajar si puede irse de viaje o no. Por ello, en otros artículos hemos hablado de las mejores ofertas para comprar vuelos este verano de una forma económica.

Sin embargo, el verano va a terminar y hay mucha gente que decide pasar las vacaciones al terminar el verano y evitar lo que conlleva esta alta temporada: masificación en las playas, hoteles y apartamentos, subida de precios, dificultad de encontrar alojamiento y vuelos, etc. Por ende, los meses posteriores al verano parecen una buena idea para la clase de gente que le gusta disfrutar de la tranquilidad. Por eso, Viajestic ha decidido hacer una recopilación de algunos vuelos baratos para después del verano.

volar en avión en verano | iStock

Ryanair

Una de las compañías más elegidas por los turistas es Ryanair, y es que a pesar de la reciente huelga de la compañía low cost, las personas que tienen opción de viajar, siguen eligiendo a la gigante de los vuelos. Por eso, es importante destacar algunas de las ofertas que esta compañía ofrece para la etapa posterior del verano.

Si entras en la página web oficial de la empresa, lo primero que puedes ver es una oferta de un 20% de descuento en vuelos a Helsinki desde el 20 de agosto hasta el 31 de octubre. Una opción ideal para las personas que no quieren unas vacaciones calurosas y tampoco masificadas.

Además, también han publicado una serie de ofertas dirigidas a lugares específicos como Marruecos cuyos vuelos desde España los sitúan a 21,99 euros, desde el 4 de julio hasta octubre, por ende también resulta una buena opción de viaje post-verano. A esto, la empresa añade una opción de escapadas urbanas desde septiembre a octubre con vuelos desde 19,99 euros.

Iberia

Otra de las compañías de vuelos más conocidas del mundo y más elegidas por los turistas para poder viajar a otros destinos. Iberia cuenta con un alto número de viajeros cada día en sus vuelos y para mantener el alto número de clientes, la empresa sigue publicando diferentes ofertas para atraer la atención de los compradores. Es el caso de las ofertas en vuelos desde septiembre hasta marzo de 2023. Una oferta que consiste en un descuento de un 30% para vuelos en fechas posteriores al verano.

El único problema que presenta esta oferta es que tienes que pertenecer al Club Express, es decir, el club de viajeros de la empresa.

Vueling

Por otro lado, esta aerolínea que cuenta con numerosos destinos a los que poder viajar, proporciona en su página web diferentes ofertas desde un precio concreto a destinos muy variados: Santander, Lanzarote, Malta y Gran Canaria. Por ejemplo estos destinos tienen un precio estimado desde el que partir al cual se le suman los diferentes intereses del comprador.

Estas ofertas están disponibles para elegir fecha incluso hasta el año que viene y por ende resulta muy valiosa dentro de esta recopilación de ofertas en vuelos para después del verano.

AirEuropa

Parecido a lo anterior, en esta aerolínea no existe ninguna oferta concreta como puede suceder en Iberia Express o Ryanair, sin embargo, en su página oficial podemos encontrar si deslizamos hacia abajo una serie de ofertas con los mejores precios de vuelos y también se pueden reservar para fechas posteriores al verano.

Además, si añades tu propia búsqueda desde la página, te podrán salir las ofertas que se ofrecen del destino y las fechas concretas.

AirFrance

En la página web de la aerolínea podemos encontrar desde diferentes tipos de vuelos para pasar unos días después del verano hasta alguna oferta que incluye también esas fechas. Es el ejemplo de la oferta de vuelos desde 107 euros hacia París. En esta oferta, puedes elegir las fechas posteriores al verano sin ningún tipo de problema.

Además, hay un apartado que te ofrece sus mejores ofertas con unas fechas concretas. Por ejemplo, hay un vuelo a Cancún el 10 de noviembre cuyo precio es más bajo que si escoges este vuelo un día cualquiera de agosto.

...

Seguro que te interesa...

El truco para conseguir vuelos a menos de 8 euros que se ha hecho viral en TikTok