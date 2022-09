Mascarillas en aviones: ¿Seguiremos llevándolas en octubre?

A pesar de que el panorama mundial por la pandemia por COVID está cada vez más normalizado, en España esto se ha visto reflejado desde que eliminaron la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores.

Sin embargo, en los medios de transportes públicos y en aviones, se sigue manteniendo esta norma. Hace unos días el Ministerio de Sanidad anunciaba que esta cuestión se llevaría a cabo en una reunión de expertos de la Ponencia de Alerta y Planes de Preparación y Respuesta. Aún así, no hay fecha fija prevista para dicha reunión. Entonces, ¿hasta cuándo tendremos que seguir llevando mascarilla en aviones?

Octubre podría ser el mes que ponga fin a las mascarillas en aviones

Chica con mascarilla en el avión | iStock

España es, junto a Alemania, los dos únicos países en los que la mascarilla en aviones sigue siendo obligatoria. No obstante, el país germano anunció que a partir del 1 de octubre las retirará y se podrá viajar como en tiempos pre-pandemia. En el caso de España, la mascarilla en aviones parece tener los días contados.

Al no tener fecha fijada para la reunión donde decidirán si la retiran oficialmente o no, seguirá siendo obligatoria. Por ello, todo indica que por el momento y, al menos, los primeros días de octubre, seguirán siendo necesarias. El tiempo prolongado de su uso en transportes como el avión, es algo que ya se ha denunciado, puesto que ya prácticamente no es necesaria en ningún sitio más allá de centros de salud y hospitales.

La ALA (Asociación de Líneas Aéreas) exigió que esta medida terminara eliminándose lo antes posible. Así lo recogía el medio Hosteltur: "Consideramos que debe eliminarse cuánto antes para alcanzar la normalidad que exigimos todos".

Pero las líneas aéreas no han sido las únicas en quejarse, también la ATUC (Asociación de Transportes Urbanos y Metropolitanos), que apoyaron esta denuncia que se mantiene en trenes, autobuses y metros.

Puesto que nuestro país actualmente no recoge cifras extremas ni altos índices de contagio por covid, se prevé que el Gobierno no tarde en aprobar la eliminación completa de este accesorio que nos lleva acompañando dos años y medio. Además de que tampoco se ha considerado que puedan aparecer variantes nuevas de este virus que, ya ha pasado a ser endémico.

