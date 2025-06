Magaluf inaugura este fin de semana su nuevo paseo marítimo lleno de actividades gratis

Magaluf es una de las localidades turísticas situadas en Calvià, un municipio de Mallorca que está lleno de playas maravillosas y de una gastronomía espectacular y que no te puedes perder este verano.

Magaluf es conocida por su larga playa de arena fina y su paseo marítimo, que este fin de semana, el domingo 22 de junio, será inaugurado al público (residentes y visitantes), tras rebautizarlo como Paseo Gabriel Escarrer Juliá.

El Ayuntamiento de Calvià ha programado una jornada desde las 9:00 horas repleta de actividades gratuitas y ofertas. A las 11:00 de la mañana se cortará la cinta protocolaria con lo que se dará por inaugurado. Tras el recorrido del paseo, tendrá lugar un acto institucional en la plaza Jacques Sasson.

Además, se rendirá homenaje a la propietaria de la primera casa construida en el paseo marítimo de Magaluf (Catalina Feliu) y se proyectará un documental que resume casi un siglo de Magaluf a través de su testimonio, Catalina i Magaluf. Feliu recibirá una escultura conmemorativa, el Cor de Calvià. También se adelantarán detalles del próximo congreso de ABTA que se celebrará en octubre en el municipio. Se podrá visitar una exposición de fotografías históricas de Magaluf y se habilitará un punto fotográfico frente al mar para inmortalizar la jornada bajo el lema Magaluf for All.

Tal y como recoge la web de turismo de Calvià, también se lanza la primera Gastrofira Magaluf en la que participan una decena de locales de la zona que ofrecen descuentos y promociones especiales. Para los deportistas, desde las 9 de la mañana se programan actividades en la playa de vóley, rugby, juegos infantiles y futvóley. También habrá minitenis, talleres infantiles de pintacaras, biblioroulotte (la biblioteca móvil de la red de bibliotecas municipales), animadores... A lo largo de todo el día habrá música en la calle con xeremiers, ball de bot, charangas, DJs y actuaciones en vivo. Actuará la ganadora del concurso Talent Jove de Calvià, Paula Presente, y los también galardonados Lucía Servera, Dalu y Carol Hazas. Todo ello se complementará con jazz en directo y la animación del Circo Stromboli.

Las obras cuentan con una subvención de 4 millones de euros de los Fondos Next Generation UE del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, y la Consellería de Turismo del Govern de les Illes Balears a través de Illes Balears Sostenibles. Gracias a los fondos ITS (Impuesto de Turismo sostenible) se aporta 1 millón de euros más.

La jornada se enmarca en la campaña Magaluf for All impulsada por el Ayuntamiento de Calvià y financiada con fondos ITS (Impuesto de Turismo sostenible).