Este es el plato español que menos gusta a los turistas

En la gastronomía española existen multitud de platos que tal vez no hayamos probado o que nos parecen extraños o poco habituales. De hecho, la comida española es una de las mejores a nivel mundial, así lo muestra el ranking The World's 50 Best Restaurants, donde tres de ellos son españoles. Y uno de los platos estrella es la tortilla de patatas, que triunfa en nuestra gastronomía y que es amada por cualquier español y turista que visita España, por lo que no hay nada mejor que comer un bocata de tortilla de patatas.

Recientemente te contábamos los 10 pueblos de España donde mejor se come y qué platos típicos probar según la inteligencia artificial. Y, es que, ahora te traemos el plato que gran parte de los turistas odian y el que peor valoran.

Sin embargo, cuando vienen los turistas se sorprenden con alguno de ellos y a veces no les llega a gustar del todo. Es el caso de los hojaldres de Astorga, típicos de Leóny que, según la guía culinaria Taste Atlas, es uno de los peores platos españoles.

Hojaldres de Astorga | iStock

Esta guía lo define como "un dulce tradicional español originario de la localidad de Astorga, de ahí el nombre. Para preparar este snack se corta la hoja de hojaldre en rectángulos con agujeros en el centro. La masa se cuece en el horno 10 minutos y luego se sumergen en almíbar", explica la página sobre cómo elaborarlo.

Un postre típico que no gusta a los turistas porque tiene una puntuación de 2.3 de 5, así lo han valorado en la encuesta culinaria abierta para todos los usuarios, quienes califican los platos típicos de todo el mundo.

Aunque este sea el plato menos aceptado por los extranjeros, no es el único como el bocadillo de carne de caballo, el gazpacho de mango, el bocadillo de verduras, el conejo al ajillo, el bocadillo de morcilla, arroz al horno, caldo de papas, queso con anchoas y la morcilla patatera.